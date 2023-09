El Gobierno está dispuesto a implementar el ‘Plan Boluarte’ para combatir la delincuencia, pero esta propuesta ha desencadenado diferentes opiniones sobre el proyecto. El ministro del Interior, Vicente Romero, es una de las figuras que está de acuerdo con este proyecto y, una vez más, se refirió al tema.

Ministro del Interior a favor del ‘Plan Boluarte’

En una conferencia de prensa de Chiclayo, Vicente Romero reiteró que este plan va a articular los delitos patrimoniales y también el crimen organizado, algo que no se ha visto antes.

“El ‘Plan Boluarte’ es el plan Perú Seguro. Hace un par de días lo anuncié en la provincia Constitucional del Callao, es un plan diferente. Lo que siempre se ha venido estilando hacer los planes de seguridad como corresponde de acuerdo a ley”, indicó.

Además, señaló que, para que el ‘Plan Boluarte’ funcione, las diferentes instituciones deben tener una participación activa.

“Tenemos que entender que el tema de la seguridad, de protección a todos los ciudadanos no es solamente la Policía Nacional ni el sector Interior, tienen que ver muchos sectores, muchos organismos y el sector privado, por supuesto, y la comunidad organizada”, puntualizó.

El ministro del Interior comentó que están a la espera de la delegación de facultades que solicitó el Gobierno para implementar el ‘Plan Boluarte’, ya que esta estrategia tiene un enfoque vinculado a la prevención social.

Ministro del Interior considera que el 'Plan Boluarte' es "diferente". Foto: GEC

‘Plan Boluarte’: Carlos Basombrío cuestiona proyecto de Gobierno

El exministro del Interior estuvo presente en Canal N y brindó una entrevista enfocada en el ‘Plan Boluarte’. En esta conversación, Carlos Basombrío cuestionó el desempeño legal de la Policía.

“No veo una coherencia por el lado del fortalecimiento de la Policía, que es otro de los objetivos. No me queda claro que eso haya estado bien planteado en la agenda. Cuando hubo la crisis en marzo y se descubrió que el director de ese entonces era un ‘topo’ de Castillo, dijeron que la PNP iba a ser reformada, pero nada se ha hecho”, dijo al iniciar.

“No hay ningún esfuerzo de renovación de la PNP contra la lucha anticorrupción, de mejoras en la capacitación de gestión. Creo que la Policía tiene muchas virtudes, pero también muchos problemas”, finalizó.

Carlos Basombrío cuestiona desempeño de la Policía Nacional del Perú. Foto: GEC

Vivian Olivos no cree en el ‘Plan Boluarte’: “Necesitamos mano dura”

Luego del asalto al congresista Wilson Soto, Vivian Olivos aseveró que hay varios parlamentarios que padecen esta situación, pero temen a denunciar.

Por ello, se refirió al denominado ‘Plan Boluarte’, el proyecto que el Gobierno propuso para combatir la inseguridad ciudadana. Vivian Olivos considera que “aquí no existe ‘Plan Boluarte’, lo que necesitamos es mano dura y que no vengan a darnos discursos de campaña que no lo necesitamos”.