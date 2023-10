El presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), anunció que se investigará de oficio a Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, por los viajes que habría realizado en semanas de representación.

AL medida obedece a reportajes que revelaron que la legisladora habría realizado viajes en semanas de representación acompañada por el exparlamentario Paul García.

“La Comisión de Ética investigará de oficio a Congresista Amuruz, para ello ya hemos solicitado información sobre sus viajes realizados en semana de representación”, informó en redes sociales.

Bazán aseguró que Ética actuará con “objetividad e imparcialidad” en la investigación contra su colega quein también pertenece a la bancada de Avanza País.

Según un informe de Centro Liber Amuruz y Paul García Oviedo viajaron en las mismas fechas a Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina, algunas veces en semana de representación. Cabe indicar que la tercera vicepresidenta rechazó mantener una relación sentimental con García.





Amuruz señala que no renunciará

La legisladora Rosselli Amuruz descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso, tras los últimos hallazgos de la prensa sobre su participación en una fiesta que terminó con una persona fallecida.

Al respecto, indicó que “no tiene nada que temer pues no ha participado en ningún tema ilícito” y mencionó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía no la ha considerado como testigo directo o indirecto del hecho.

Roselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso y parte de Avanza País. (Foto: Congreso)

¿Organizadora de una trágica fiesta?

La congresista Amuruz reafirmó que su participación en la reunión fue en calidad de invitada y no de organizadora, pese a que diferentes medios revelaran audios y chat donde coordinaba el servicio del bar para la fiesta, incluso invitaba a otras personas a asistir.

En ese sentido, alegó que no se trata de contradicciones y que si hubo alguna coordinación fue para colaborar con “un regalo”, pero que ello no la hace partícipe de la organización.