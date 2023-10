Por la noche ingresó a mesa de partes del Congreso una moción de censura contra la La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosseli Amuruz, (Avanza País).

El documento multipartidario lleva la firma de los parlamentarios de Kira Alcarraz, Luis Aragón, Digna Calle, José Luna, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Kathy Ugarte y Jaime Quito, entre otros.

En la moción se cuestiona la conducta de la legisladora por asistir a una fiesta, cuando el Congreso se encontraba de duelo por el fallecimiento del legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular). Ahora falta que se agende el debate para ver si prospera o no el pedido.

El último fin de semana, un hombre fue asesinado en una balacera en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García. Precisamente, ella estuvo presente en dicho evento, según se aprecia en diversos videos difundidos en las redes sociales

La víctima fue identificada como Cristian Enrique Tirado, quien habría llegado a una fiesta de cumpleaños para realizar unas grabaciones. Tirado se cruzó con otra personas, entre ellos, Pedro Valdivia Montoya. Cuando los dos hombres se enfrentaron, este último sacó su arma y disparó a Tirado, según información de Latina.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora confirmó que asistió a dicha reunión social, pero precisó que se retiró antes de la medianoche. “Tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”, dijo.

Tras conocerse la noticia, diversos legisladores consideraron que este pronunciamiento no es suficiente y que Amuruz debe salir a la prensa a aclarar esta situación.

Dos días después de este lamentable suceso, la congresista reapareció en el Parlamento y se mostró arrepentida por haber asistido a dicha celebración, aunque aclaró que no fue organizadora de la misma y que solo acudió como una invitada más.

“Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría (ir a la fiesta). Fue una mala decisión que no lo volvería a repetir porque, lógicamente, yo sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercana a mi. Me retiré a una hora prudente y al día siguiente acudí al homenaje de mi colega ‘Nano’ Guerra García, al cual estimo y forma parte de la Mesa Directiva. Nunca me hubiera imaginado esta situación tan trágica que ha pasado”, indicó en diálogo con la prensa.

Descarta vínculos con personas relacionadas al crimen

Pedro Valdivia ha sido denunciado por el delito de homicidio contra Cristian Tirado. Según el acta fiscal del caso, del pasado 1 de octubre, al acusado lo detuvieron al presentarse ante una dependencia policial de Miraflores

En tanto, el abogado del investigado, Edward Álvarez, aseguró que el que disparó el arma fue el hermano del investigado, Abel Valdivia, quien ayer viajó a Colombia.

Al respecto, Amuruz descartó cualquier vínculo con ambos sujetos. En ese sentido, remarcó que no puede estar consultando a las personas si tienen antecedentes para reunirse con ellas.

