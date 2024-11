El ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, respondió ante los cuestionamientos por parte de algunos congresistas sobre la Ley MAPE y explicó algunos puntos de este Proyecto de Ley.

El ministro afirmó en el programa Cuentas Claras de Canal N que su Proyecto de Ley ha sido presentado con todos los lineamientos claros y las bases sólidas.

Asimismo, Mucho se refirió a las declaraciones que emitió el congresista de Fuerza Popular, Luis Arturo Alegría, quien aseguró que la Ley MAPE no resuelve el problema estructural y quien, además, lo tildó de “incompetente”.

“El Proyecto de Ley está bien hecho. Un proyecto de este tipo son lineamientos de los pasos principales que se van a tomar. ¿Cómo se complementa eso? Con un reglamento fundamental”, añadió.

Además, Rómulo Mucho aseguró que la Ley MAPE busca “regular, pero no como un registro (Reinfo), si no como todo un proceso. Así, vamos a tener menos problemas que no afecte tampoco a terceros”.

“Este Proyecto de Ley tiende la mano al que quiere formalizar. Hay muchos temas dentro de la ley que les da facilidades y varios incentivos también”, indicó.