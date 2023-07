Juan Carrasco, exministro del Interior de la gestión del expresidente Pedro Castillo, estaría siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad genérica, de acuerdo a Panorama.

El dominical mostró un documento en el que se indica que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preparatoria contra Carrasco Millones por haber aceptado ser ministro de Castillo Terrones mientras aún era fiscal especializado de Lambayeque.

Carrasco Millones había afirmado que el 30 julio de 2021 se emitió la resolución de su designación como titular del Ministerio del Interior. Sin embargo, el documento que lo establece en el puesto tiene como fecha el 29 de julio, quien en esa misma fecha juró en el cargo.

Asimismo, el exministro aseguró que para asumir el puesto en el gobierno castillista, cuando aún era fiscal, pidió una licencia sin goce haber. No obstante, la Fiscalía advierte que habría consignado dolosamente información que no se ajustaba a la realidad y alteró la verdad, con la intención de ejercer un cargo para el que no estaba habilitado.

El dominical también advirtió que la solicitud de Juan Carrasco en realidad habría tenido como objetivo que se suspendan sus funciones como fiscal para que pueda ejercer de ministro.

Además, el exfuncionario dijo que luego de ello, presentó un documento en el que renunció a su puesto en el Ministerio Público y aseveró que desde ese momento ya había dejado de ser fiscal.

LEA TAMBIÉN: Congresitas Montoya y Quito a favor de hacer correcciones a ley que modifica la colaboración eficaz

Del mismo modo, denuncian que el investigado habría alterado la verdad en su carta de renuncia a su puesto de fiscal provincial, pues habría sido hecha el 2 de agosto de 2021 y no el 28 de julio del mismo año. Es decir, que el exministro modificó la fecha que colocó en su carta de renuncia.

“Habría sido para evitar la incompatibilidad que tenía como fiscal provincial para asumir el cargo de ministro del Estado”, señala el documento del Ministerio Público al que accedió Panorama.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.