Recientemente la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dejado entrever que podría postular una cuarta vez a la presidencia de la República, luego de no haber tenido éxito en las 3 contiendas anteriores (2011, 2016 y 2021).

En ese sentido, una encuesta realizada por Ipsos para Perú 21 reveló que el 61% de los peruanos no votarían por ella en una posible postulación para las elecciones generales de 2026.

En el sondeo, solo el 11% indica que “definitivamente votaría por ella” si postula para ser presidenta, mientras que el 13% señala que podría votar por Fujimori Higuchi. Asimismo, otro 11% consideró que probablemente no votaría por ella y el 4% no precisa una respuesta.

Respecto al Congreso de la República, la encuesta planteó a los ciudadanos si volverían a votar por los actuales legisladores si pudiese regresar a los comicios de 2021.

En ese sentido, el 39% asegura que no volvería a votar por los mismos congresistas. Por otra parte, solo un 9% sí volvería elegir a las mismas personas para la representación nacional.

En otro escenario hipotético de que en las próximas elecciones para el Parlamento se presenten los mismos partidos actualmente representados en este poder del Estado, un 28% indica que optaría por un partido nuevo. Además, un 22% de ciudadanos no elegiría a ninguna de las organizaciones.

Keiko Fujimori no descarta postular

El pasado 18 de junio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que aún no ha tomado la decisión de postular en las elecciones venideras, pero recalcó que, como cualquier ciudadana, tiene el derecho de participar en la contienda.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica, yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, señaló en una entrevista al diario Trome.