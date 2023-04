El expresidente Pedro Castillo, quien afronta dos mandatos de prisión preventiva, no solo tiene que lidiar con sus problemas legales, sino también con las disputas entre sus propios abogados.

De acuerdo a Cuarto Poder, Wilfredo Robles Rivera, parte de la defensa de Castillo, desde hace meses ha germinado en las bases castillistas odios y ataques contra todo aquel que considere su enemigo. Una de estas personas agraviadas es Indira Rodríguez, abogada del expresidente.

“En verdad lamento mucho que esta situación haya llegado hasta este punto porque hemos querido tener las disputas de forma interna, pero ha llegado a tal punto que el señor Wilfredo Robles nos ha atacado públicamente a todos. (…) intentamos centrarnos en el trabajo y no en los ataques, pero hay momento en que no podemos callar y hacer como si no pasa nada. Y, así, recibimos ataques afuera de Barbadillo”, dijo la abogada.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial revisará el lunes 24 nuevo pedido de prisión preventiva contra Lilia Paredes

El pasado de Wilfredo Robles

¿Pero quién es Wilfredo Robles y qué capacidad tiene para manejar las bases castillistas? Este abogado ha sabido capitalizar con los problemas del expresidente tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre pasado.

Primero, se le vio el 14 de diciembre patrocinando a Aníbal Torres, su exprofesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero luego, el 28 de diciembre, Robles ya se sentaba, orgulloso, como uno de los defensores del exmandatario Castillo.

A Robles le molestó que se publicara que el 23 de julio de 1992 fue detenido en Santa Anita acusado por el delito de terrorismo tras un operativo policial.

Según el dominical, en el atestado policial de hace 30 años se afirma que quedó probado que Wilfredo Robles Rivera, alias camarada ‘Aldo’, y dos acompañantes más, “eran integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, tras haberse sustentado plenamente su participación en actividades de carácter subversivo, como el hecho de haber portado artefactos explosivos al momento de su intervención, así como por los diversos manuscritos y propaganda subversiva encontrados en poder de los antes mencionados”.

Según el mismo atestado policial, el camarada ‘Jacinto’ aceptó ser integrante del grupo subversivo Sendero Luminoso y también aceptó que uno de los integrantes era el hoy abogado Wilfredo Robles.

Wilfredo Robles, con nombre apellido y firma, también aparece en los planillones del Movadef el 2011, movimiento sindicado como brazo político de Sendero Luminoso.

La disputa con Raúl Noblecilla

Raúl Noblecilla también fue abogado de Castillo, junto a Ronald Atencio. Ambos empezaron a ser dinamitados por ciertas huestes afuera de Barbadillo. Los insultos hacia ellos son los mismos, los acusan de traidores

“Quiero decírselo de frente, el Sr. Wilfredo Robles responde a una conveniencia, a un egoísmo (…) Wilfredo Robles tiene su agenda propia, totalmente personalista, de índole partidario a lo que él considera una alternativa de izquierda”, dijo Noblecilla.

A pesar de haber sido su viceministro, Noblecilla recuerda la última conversación que tuvo con Castillo. El profesor le pidió su retiro presionado por parte de su familia, que confía a ciegas en Wilfredo Robles.

El equipo legal de Castillo

A abril del 2023, son tres los abogados de Castillo en el ámbito internacional y tres, incluyendo a Wilfredo Robles, en los casos de ámbito nacional. Los seis trabajan bajo la coordinación del abogado chotano Nicolás Bustamante, exministro de Transportes.

Indira, de 26 años, es la única mujer del grupo. Ha estudiado en la Universidad Católica, ha sido dirigente barrial, es el nexo de los abogados internacionales en Perú, pero es nada, a los ojos de su colega Wilfredo Robles.

Los ataques a Indira Rodríguez son constantes. En redes se ha difundido este escrito en que Robles la saca como abogada de Castillo. Usa la firma digitalizada del expresidente. La foto del documento se está difundiendo con insultos incluidos, mientras Robles difunde que ella ha sido despedida.

“Lo que genera sus difamaciones es que personas nos ataquen, y yo ya estoy cansada, soy la única mujer en equipo y él piensa que soy el eslabón más débil y no es así, yo sigo trabajando todos los días por la libertad y restitución (del exmandatario)”, dijo.

El equipo legal de Castillo sin duda está roto, está bombardeado por un Wilfredo Robles que actúa sigiloso, entre algunos familiares, la prensa alternativa y las bases. Este es uno de tantos chats en los que Robles indispone a otros miembros del staff de Castillo como Eduardo Pachas y Walter Ayala, a quienes califica de “tinterillos”.

“Generar división claramente favorece a la derecha, por eso estamos sumamente indignados y no entendemos por qué Robles se porta así con todos los abogados actuales y anteriores porque todos somos un equipo”, señaló Rodríguez.

Cuarto Poder buscó a Rodolfo Robles en su oficina. Lo llamaron, le escribieron, pero él prefirió bloquearlos.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí