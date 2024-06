Desde este lunes 3 de junio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), informó a la comunidad que ya se puede comprar el kit de revocatoria. En horas de la mañana se conoció que el ciudadano Ciro Silva adquirió uno de estos paquetes para presentar su solicitud en contra del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Uno de los motivos que incentivó al ciudadano fueron las “falsas promesas” del burgomaestre de la capital, ya que en todos estos meses de gestión no ha logrado consolidar su plan de trabajo.

Entre los cuestionamientos en contra del burgomaestre, destacan la falta de compra de 10 mil motos para la lucha contra la delincuencia, pues en los últimos meses esta problemática ha venido creciendo a en la capital.

“Incumplimiento de sus promesas electorales y no ejecutar eficientemente su plan de Gobierno ‘Lima Potencia Mundial’, ‘Hambre Cero’, ‘10 mil motos’, ‘Agua para zonas verificadas’ ‘Puentes Metálicos’, ‘Teleférico urbano’, ‘Reforestar ribera del río Rímac’, ‘Plan Bukele’, ‘Lima Limpia’”, se lee en el documento difundido por el periodista Alonso Ramos.

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre diferentes temas de coyuntura local | Captura de video / Municipalidad de Lima

Solicitud alcanza a Renzo Reggiardo

Ciro Silva, señaló que la revocatoria incluye también al primer regidor, Renzo Reggiardo, y a los demás integrantes del Concejo Municipal “porque no hay cumplido su rol de fiscalización”.

En declaraciones a la prensa, Silva señaló que la revocatoria es impulsada por un movimiento ciudadano, sin distinción de partidos.

Explicó que tras ingresar la solicitud de compra del kit de revocatoria, con los argumentos, corresponde a la Onpe revisar si procede o no el pedido, para lo cual tiene un plazo de 9 días.

¿Quién es Ciro Silva?

Cabe destacar que Ciro Silva se presenta en sus redes sociales como economista y líder del partido político Nueva Patria, aunque esta agrupación no está registrada ni en proceso de registro ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta hace cuatro años, en 2020, fue miembro de Acción Popular y ha realizado múltiples intentos de ocupar cargos públicos.

Alcalde de Miraflores

Por su parte, la ciudadana, Enriqueta Portocarrero solicitó la compra de un kit electoral para la revocatoria del alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena.

Alcalde de Miraflores (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Alegó que la razón para promover una consulta ciudadana se debe a que el burgomaestre miraflorino toma acciones sin consultar las necesidades de los pobladores de este distrito.

“No puede arbitrariamente decidir que no se usen los espacios públicos, no puede talar árboles de parques, no puede prohibir la libertad de caminar por parques y calles, ha despedido a 600 serenazgos”, refirió.

