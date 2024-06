Esta tarde, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa para aclarar los puntos que contiene el contrato de compra de motos lineales dirigidas al programa de seguridad ciudadana en la capital. El burgomaestre no descartó iniciar acciones legales contra la empresa proveedora de estas unidades ante los constantes cuestionamientos de un posible sobrecosto.

La autoridad edil habló sobre el posible exceso de precio que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pagó por las motocicletas del modelo Sahara 300 a la empresa proveedora Pana Autos SAC. Esta compra se llevó a cabo mediante la intermediación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Suena a estafa, pues. ¿Qué nivel tiene Pana Autos SAC? Yo sí le voy a pedir explicaciones a Pana Autos SAC y, si no son satisfactorias, tendremos que revocarles el contrato. No es así, una corporación global que está con Honda, con la ética japonesa, eso suena a chicharrón”, declaró durante la conferencia.

López Aliaga solicitó explicaciones a la empresa proveedora a través de la UNOPS. “No es normal, no es una forma corporativa, hay estándares. Pana Autos no puede salir a declarar que se ha usado a la MML para construir un taller para luego hacer ofertas más baratas en el resto del Perú , eso es un delito, significa una demanda. Estamos esperando la respuesta de Pana Autos, pero hasta ahora nada, porque parece que lo toman como broma y eso no se hace. Estamos algo frustrados con eso”.

Rafael López Aliaga. (Foto: Congreso)

López Aliaga mencionó que si la respuesta de Pana Autos SAC no resulta satisfactoria para la comuna limeña, se buscará una indemnización económica y se considerará la posibilidad de entablar una acción legal.

“En el análisis que hicimos, UNOPS no tiene culpa. El tema aquí es Pana Autos. (...) ¿Cómo va a saber UNOPS que dentro del país hay una compra local donde bajan los precios? Eso amerita una explicación de Pana Autos”, manifestó.

¿Qué pasó con RLA y la compra de motos?

Según el dominical Panorama, en marzo de este año, Rafael López Aliaga entregó 400 motos a la Policía Nacional. Para ese entonces, ya se había firmado el contrato por las 3,600 motos restantes. No obstante, el detalle está que el contrato total asciende a S/ 131 millones, es decir, S/ 36,400 por cada una de las unidades, que no incluye el mantenimiento.

En el caso de la región Piura, también se adquirieron 150 motos Honda Sahara 300 a Pana Autos, por un total de S/ 4 millones 781 mil, lo que equivale a 31,454 soles por cada una. Esto representa una diferencia de casi S/ 5 mil por unidad en comparación con el otro contrato.

