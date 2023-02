El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que la próxima semana se estaría poniendo en agenda su propuesta para que el Centro de Lima sea declarada con zona intangible, frente a las manifestaciones de la capital.

El burgomaestre señaló que el planteamiento tiene que ser visto por el concejo de la Municipalidad de Lima y para ello va a alistar una ordenanza a la brevedad para agendarla.

“Tengo que tener lista la ordenanza para agendarla a la brevedad, tenemos que proteger la ciudad, tiene que ser aprobada, el consejo tiene una agenda. Yo calculo que la próxima semana sino la siguiente, ya debe de estar en agenda el consejo el declarar la intangibilidad porque hay mucha legislación sobre el tema. Está el derecho al tráfico ciudadano, pero también está el derecho a proteger la ciudad”, señaló para la prensa.

En ese sentido, López Aliaga resaltó que el centro de la ciudad ha sufrido pérdidas irreparables, por lo que la medida de intangibilidad sería propuesta para que tenga una duración de 180 días.

“Hemos sufrido pérdidas irreparables, casonas que son parte de nuestro plan de Lima Turística (...) lo que estamos viviendo son destrozos brutales, lo que estamos viendo con los abogados es que por 180 días vamos a dar una intangibilidad para que no se use la Plaza San Martín para, no sé, cocinar o tener actividades campestres, la Plaza San Martín es un sitio turístico”, sostuvo.

Además, el alcalde de Lima acotó que las manifestaciones y los actos vandálicos no solo generan problemas con el turismo, sino también para los negocios que se ubican en dicha zona de Lima

“Los señores comerciantes de Mesa Redonda, no están vendiendo nada, los de Jirón de la Unión, en general todo el Centro de Lima están quebrando y nosotros no podemos permitir ello. Una segunda medida es juntarnos con los dirigentes de los centros comerciantes de Lima, populares, que les perjudica su día a día”, explicó Rafael López Aliaga.