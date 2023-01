El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que el centro de la capital va a ser declarada como zona intangible, frente a las últimas protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Durante una campaña de salud, en el distrito de Independencia, el burgomaestre enfatizó en que ya no se permitirán las concentraciones en la Plaza de Dos Mayo y en la Plaza San Martín, dos de los puntos donde más gente se juntaba para protestar.

“Tenemos que hacerle frente a todas estas marchas que están paralizando Lima, en base a unirnos todos para evitarlas. Por lo menos el Centro de Lima vamos a declararla zona intangible. No más Plaza San Martín, no más Plaza Dos de Mayo. No se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado. En Lima no es bienvenida la gente que viene a destrozar, si fuera marcha pacífica, sí”, manifestó.

En otro momento, López Aliaga aseveró que el vacado expresidente Pedro Castillo entró al Gobierno a “robar” y acotó que las muertes durante las últimas movilizaciones son su culpa por haber azuzado a la población. Además, se refirió de manera despectiva al exprimer ministro Aníbal Torres.

“Han entrado a robar es la verdad y han dejado 18 meses el país a la deriva, preparando esta gran matanza. Esta matanza es culpa de Castillo y de toda su gente (...) han ido diciendo en todo el país ‘ríos de sangre’ y qué ha estado diciendo el ‘viejito loco’ que estaba de premier”, expresó.

Finalmente, el alcalde de Lima exhortó a la jefa de Estado a ordenar a que las Fuerzas Armadas peruanas actúen frente a toma de aeropuertos y lugares esenciales para la ciudadanía,

“Señora Dina Boluarte, el ejército igual que en Estados Unidos, toma aeropuertos, toma puertos, toma carreteras, toma todo lo que sea un bien esencial. Póngase las pilas de una buena vez, el Perú ya no aguanta más estas majaderías”, sostuvo.