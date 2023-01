Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), alertó que si la situción de convulsión social continúa -con hechos vándalicos y toma de carreteras que ya han generado el desabastecimiento de alimentos y combustibles de las regiones del sur- no solo se estaría generando hambruna sino también un desempleo masivo.

“Lo que se está provocando no solamente es hambruna en un año de crisis alimentaria en el Perú sino también un desempleo masivo porque las empresas están quebrando. Los productores están yendo a la pobreza porque no tienen cosecha, no han tenido fertilizantes ni abono por parte del Estado y por otro lado, este año va ser muy malo para el país. El plan Punche Perú, que me parece una buena iniciativa del MEF, se ha quedado corto por la inacción de las autoridades”, comentó en RPP Noticias.

“Todas estas pérdidas -no solo del sector agrario sino de todos los sectores productivos- ¿quién lo va a pagar? ¿El Estado nos va a resarcir de todas estas pérdidas? ya que el Estado tiene una función que no está cumpliendo en estos momentos. Además de la responsabilidad de los congresistas. Se está pidiendo adelanto de elecciones y no resuelven ese tema”, agregó.

Dijo que -de acuerdo a datos preliminares- el impacto económico del estallido social, en exportaciones son cerca de US$ 300 millones, suma que no se ha podido exportar aunado a que se ha perdido la campaña del mes de enero debido a que la fruta que no se cosecha, simplemente ya no se puede vender al exterior.

“Van hacer más millones de dólares que el Perú va a dejar de percibir. Hoy más que nunca necesitamos ese dinero para reactivar el país, para generar empleo”, puntualizó.

-Los empleos en riesgo del sector avícola-

Otro sector que también refleja cifras alarmantes es el avícola. Julio Favre, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura, dijo que la situación es “crítica”.

“Con el cierre de fronteras con Bolivia el sector se ha visto afectado tomando en cuenta que el 80% de la soya que se usa para la alimentación de los pollos y al estar cerrada la frontera muchos de los ganaderos no han podido abastecerse de este insumo, lo que se va a empezar a notar hacia el futuro”, mencionó en RPP Noticias.

A reglón seguido, afirmó que habrá un “hueco” en la producción en los próximos meses lo que se va apreciar en las familias que necesitan proteinas. “Se está jugando con la seguridad alimentaria de los peruanos”

“En un futuro no muy lejano, si la situación sigue, los trabajadores no van a tener trabajo. Actualmente la industria avícola genera más de 500,000 puestos de trabajo entre directo e indirecto. Si seguimos en esta situación imagínese que solo sea el 30% o 50% de la producción afectada, estamos hablando de 250,000 que podrían perder su trabajo”.

Por último, alertó que los empresarios pequeños y medianos están a borde de cerrar sus operaciones -que es la mayoría de la industria- mientras que los grandes está resistiendo un poco más, al tener stock.