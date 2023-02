Al respecto, los analistas indicaron que el tipo de cambio ya se ve afectado por la crisis política interna, que genera incertidumbre en el mercado.

“Es por ello que si bien la tendencia internacional es que la cotización del dólar baje, pues la política de la Reserva Federal ya no es tan agresiva, en el Perú la tendencia es contraria. La coyuntura política interna está pesando más que el escenario internacional”, indicó al respecto el economista Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

El Perú se alista para una próxima elección presidencial adelantada. Si bien la fecha aún no está definida, se estima que ello ocurrirá hacia fin de año o inicios del próximo.

Las coyunturas electorales suelen elevar el tipo de cambio. Frente a este escenario, ¿es un buen momento para ahorrar en dólares de cara a las próximas elecciones?

Para Carrillo, no resulta recomendable ahorrar en dólares, pues no espera que la cotización supere el pico alcanzado tras la elección de Pedro Castillo (S/ 4.1), debido al factor internacional mencionado, y por que no asoma un candidato antimercado.

El especialista agregó que un segundo factor a tener en cuenta es que si uno ahorra en un depósito a plazo fijo a un año, de hacerlo en soles recibirá casi el doble en intereses que en un depósito a plazo en dólares.

Así, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) -al 31 de enero- en los bancos la tasa de interés promedio para un depósito a plazo a un año en soles es de 7%, mientras que en dólares es 3.6%.

“Un mejor retorno se tendría ahorrando en soles, pues no se puede tener la certeza de cuánto llegará a subir el dólar. Entonces es mejor apostar por lo seguro”, anotó Carrillo.

Por su parte el economista Jorge Guillén, profesor asociado de ESAN, si bien coincidió en que el tipo de cambio difícilmente supere el pico del 2021, sí podría ubicarse en un nivel similar en caso un candidato antimercado gane las elecciones.

En ese escenario, refirió que podría ser interesante tener una parte de los ahorros en dólares.

Haciendo cuentas, si el tipo de cambio llegara a los S/ 4.1, ello implicaría un alza de 6.4% respecto a su cotización actual. Si a ello se le suma el 3.6% de tasa de interés promedio por el depósito a plazo fijo en dólares, la rentabilidad podría alcanzar un total de 10% en un año.

Entonces, la apuesta dependerá del perfil de la persona. Para un perfil conservador, la recomendación es ahorrar solo en soles, mientras que los perfiles más agresivos podrían ahorrar un porcentaje en dólares, indicó Guillén.

“A más riesgo, hay más retorno. Podría tenerse un porcentaje de los ahorros en dólares, quizá un 30% de los ahorros”, anotó Guillén.

