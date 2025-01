La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país, por el plazo de 6 meses, contra el vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien es investigado en el marco del caso Qali Warma.

A través de un comunicado, se informó que el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima también pidió la misma medida contra otros 11 personas, entre exfuncionarios de Qali Warma y trabajadores de la empresa Frigoinca, quienes presuntamente formarían parte de la organización criminal que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón para dicho programa social.

En la lista de investigados figuran Michael, Oliver y Paul Burga, quienes son familiares del fallecido empresario y dueño de Frigoinca, Nilo Burga.

A todos ellos se les imputa los delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y otros.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía logró que la Universidad Agraria de La Molina designe al perito Julio Vidaurre, a fin de que determine si las conservas cárnicas eran o no aptas para el consumo humano.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta organización criminal estaría constituida, promovida, financiada e integrada por los miembros de Frigoinca y funcionarios o servidores de Qali Warma.

Dicha red criminal habría operado bajo un mecanismo de corrupción consistente en la entrega de sobornos a diversos funcionarios de Qali Warma, de Digesa y otras entidades del Estado y personas particulares, desde aproximadamente el año 2020.

Respecto a Hinojosa, el Ministerio Público sostiene que el fallecido dueño de Frigoinca y otros implicados habrían coordinado con el vocero presidencial, cuando este ejercía de director de Qali Warma, para que emitan resoluciones que beneficien a su compañía.

Hinojosa se opuso a medida

La Fiscalía advirtió que de los 12 investigados, solo cuatro se opusieron a que se les dicte impedimento de salida del país. Uno de ellos es el propio Hinojosa, quien en la audiencia estrenó a un nuevo abogado: Humberto Abanto.

El mes pasado, el vocero presidencial aseguró que no existe ninguna sindicación y ningún medio probatorio en su contra, por lo que consideró que no podría ser detenido o afrontar otra medida.

“La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de investigación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricciones a la libertad”, acotó.

Si bien remarcó que no tiene ninguna implicancia en el abastecimiento de productos no aptos para el consumo humano; admitió que sí hay otros responsables.

Finalmente, insistió en que no conoce al fallecido Nilo Burga y negó que su empresa haya sido proveedora de Qali Warma durante su gestión.

LEA TAMBIÉN: Fredy Hinojosa vuelve a ser implicado en el escándalo de corrupción de Qali Warma

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.