Una vez más el expresidente, Pedro Castillo se negó a declarar ante la comisión de Fiscalización del Congreso, que busca que responda por la investigación en su contra al liderar una presunta organización criminal en el caso Anguía. Al pedirle que tome juramento para que brinde su manifestación, Castillo pretendió brindar un discurso político; sin embargo, esto fue interrumpido por Héctor Ventura, presidente del grupo de trabajo.

Además, decidió guardar silencio al alegar que la comisión lo citó de manera presencial, pese a que afronta 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo tras el fallido golpe de Estado de diciembre pasado. Ante esta situación, Ventura decidió reprogramar la citación para el próximo 5 de mayo.

Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, criticó la actitud de Castillo en la comisión al señalar que lo único que busca es levantar una noticia.

“Lo que ha querido hacer es levantar noticia. No puede venir al Congreso porque no está permitido por la ley. Además, muchas veces se le citó al Congreso para que venga a explicar parte de su política y nunca quiso venir y ahora quiere venir”, cuestionó en diálogo con la prensa.

Williams lamentó que Castillo hasta ahora no termine de comprender que ya no es presidente del Perú y advirtió que con sus actitudes lo único que está ocasionando es fricciones innecesarias.

“El expresidente (Pedro) Castillo no termina de comprender que ya no es presidente de la República. Sabe que no lo es, pero insiste en el asunto, lo que está es creando fricciones innecesarias porque la población lo comprendió claramente. Hizo un golpe de Estado, está detenido por ello y porque está incurso en una serie de delitos que están en investigación”, remarcó.

Que Maurate acuda al Congreso

La situación del ministro de Justicia, Daniel Maurate, se encuentra en vilo. Si bien dijo que ya dio las explicaciones del caso a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola por sus vinculaciones con investigados del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, recalcó que si su presencia causa incomodidad en el Gabinete estaría dispuesto a renunciar al cargo.

Desde el Congreso ya se escuchan voces respecto a una posible interpelación y censura a Maurate.

Precisamente, Williams consideró que la situación del titular del Minjus podría aclararse con una invitación o interpelación ante el Congreso, a fin de que explique sus presuntos nexos con el exjuez César Hinostroza

“Creo que esto tiene que pasar primero por la intención que tenga algún grupo parlamentario, una bancada, para invitarlo a que informe o, en su defecto haya una interpelación. Es un asunto que va a correr conforme se den las cosas”, sostuvo.

