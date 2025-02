La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo un llamado a que se respete la independencia de los magistrados y que no se cuestionen sus decisiones mediante el uso de procedimientos que no corresponderían, ello al referirse a la investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra.

Indicó que aún no ha sido notificada de este proceso y que le sorprende que se le aplique un proceso sumario, ya que este solo se dan en casos de conductas graves, como un acto de corrupción o de flagrancia.

El caso corresponde a un recurso de casación en un proceso laboral, respecto del cual la JNJ sostiene que Tello y otros cuatro jueces supremos resolvieron basándose en una norma derogada.

La titular del Poder Judicial señaló que la Junta no puede cuestionar esta decisión judicial, debido a que está en proceso una acción de amparo interpuesta contra la resolución. Asimismo, aclaró que el artículo 388 del Código Procesal Penal, al cual se alude, ha sido modificado pero no derogado.

Janet Tello aclaró también que este caso en materia laboral no ha sido visto directamente por ellos sino que lo que se hizo fue revisar el mencionado recurso y que el caso ya fue visto en dos instancias.

“A mí lo que me corresponde hacer es defender la independencia de los jueces, que va de la mano con los criterios que tienen los jueces al momento de resolver, y que no se utilicen los procedimientos que no corresponden a cuestionar decisiones jurisdiccionales, por que eso sí importa la afectación de la independencia judicial”, indicó la titular de la Corte Suprema en entrevista con Punto Final.

Agregó que no se niegan a que la JNJ ejercite sus facultades dentro de los marcos constitucionales, lo que implicaría llevar a cabo, como mínimo, “una investigación preliminar donde va a saltar que el caso está judicializado, y que la Junta no tiene ninguna competencia sobre el caso y va a tener que archivarlo”.

Tello Gilardi dijo no creer que la Junta persista en este proceso, tras los cuestionamientos señalados.

En otro momento, cuestionó las leyes en materia penal y procesal penal aprobadas por el Parlamento. “El Congreso tiene que darse cuenta de que estas normas favorecen a los hechos de corrupción y que los procesos se alarguen”, aseveró.

De otro lado, consultada por el avance del proceso contra el expresidente Pedro Castillo, la presidenta del PJ recordó que el juicio oral empieza la primera semana de marzo y tendrá audiencias los días martes, jueves y viernes.

Indicó que también se están analizando los cronogramas en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, que se encuentra en su etapa final de juzgamiento.

Sobre el caso de la agrupación A.N.T.A.U.R.O., indicó que el recurso de casación presentado recientemente por su representante legal se resolverá en alrededor de 10 días hábiles. “Están interponiendo los recursos impugnatorios que el representante (del partido) ha interpuesto ante la Sala civil de la Corte Suprema“, precisó.