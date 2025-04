Durante la ceremonia por los 28 años de la operación Chavín de Huántar, la presidenta Dina Boluarte afirmó que el país enfrenta hoy el terrorismo urbano con la misma determinación, valentía y coraje que mostraron los comandos al enfrentar al terrorismo subversivo en 1997.

“Hoy la amenaza tiene otros rostros: la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, enemigos de la sociedad que roban no solo pertenencias, sino también vidas entre nuestros compatriotas. Enemigos que enfrentamos junto a nuestra Policía y Fuerzas Armadas, bajo un lema inquebrantable: ¡El Perú no se rinde!”, señaló la mandataria.

“Con la misma firmeza con que combatimos al terrorismo de los 80 y 90, enfrentamos estas nuevas amenazas que encajan bien en el concepto de terrorismo urbano. La misión no ha cambiado: proteger a la patria, para avanzar y lograr el desarrollo que permita el mejor futuro para todos los peruanos” , agregó.

En un discurso cargado de simbolismo patriótico, Boluarte aseguró que el legado de los comandos de Chavín de Huántar sigue vigente en cada acción que el Estado emprende para preservar la paz, el Estado de derecho y la democracia.

Según remarcó, el Gobierno continúa enfocado en la misión de proteger al país, a fin de avanzar y lograr el desarrollo que permita un mejor futuro para todos los peruanos y peruanas.

Presidenta subrayó que la operación del 22 de abril de 1997 no solo liberó a los rehenes, sino que se convirtió en un ícono de estrategia militar y amor por el Perú. Foto: Presidencia.

La ceremonia, realizada en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos, estuvo marcada por el tributo a quienes participaron en la operación. La jefa de Estado recordó con especial respeto a los caídos: el comandante EP Juan Valer Sandoval, el capitán EP Raúl Jiménez Chávez y el magistrado Carlos Giusti Acuña.

“Les rendimos homenaje con palabras que nacen del alma, pero sobre todo con acciones firmes: defendiendo la paz que ellos resguardaron con su vida, preservando el Estado de derecho y fortaleciendo la democracia por la que lucharon. Su legado vive en cada peruano que trabaja por un país libre, justo y unido”, enfatizó la mandataria.

LEA TAMBIÉN: El TC verá demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial

La presidenta también subrayó que la operación del 22 de abril de 1997 no solo liberó a los rehenes, sino que se convirtió en un ícono de estrategia militar y amor por el Perú. “Una operación que nos recuerda que cuando el Perú se une no hay fuerza que lo detenga. Nuestros comandos no solo liberaron 72 rehenes, sino que liberaron al Perú de las garras del terror”, añadió.