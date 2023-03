El ministro de Educación, Óscar Becerra, se encuentra en la mira del Congreso de la República. La congresistas de la bancada de Juntos por el Perú-Cambio Democrático, Sigrid Bazán y Ruth Luque, presentaron una moción de interpelación en su contra por las frases agraviantes que tuvo contra las mujeres aimaras.

El documento en mención lleva la firma de 22 legisladores de diferentes bancadas de izquierda, como Perú Libre (PL), el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Podemos Perú.

En la moción se indica que con las declaraciones emitidas por Becerra “ha quedado demostrada su incapacidad para poder dirigir una entidad encargada de promover la educación e igualdad entre los ciudadanos, al expresarse de forma discriminatoria a la ciudadanas”.

También se recuerda que el Minedu tiene la función de promover una sociedad que eduque a sus ciudadanos y los comprometa con su ciudadanía. “Es sabido que la discriminación parte de la falta de educación y estigma sobre temas que no son hegemónicos a nivel cultural”, se agrega en el texto.

En el pliego interpelatorio, que consta de seis preguntas, también se le consulta al ministro por los programas de enfoque intercultural que está impulsado su sector, así como se le pide que explique la falta de contratación de docentes de educación intercultural bilingüe en las regiones.

¿Qué dijo el ministro de Educación?

En una entrevista con Canal N, el ministro criticó a las mujeres aimaras que llevaron a sus hijos a protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, indicó tras dejar entrever que estas mujeres habrían alquilado a menores de edad para llevarlos a las manifestaciones.

Tres días después de emitir estas declaraciones, Becerra se retractó y ofreció disculpas a las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas con sus expresiones.

“Lamento profundamente que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación (...) la forma como me he expresado si definitivamente (ha sido desafortunado) y por eso he ofrecido disculpas”, dijo a su salida de un evento realizado en la Cancillería por el Día de la Mujer.

Pese a estas disculpas, la legisladora Ruth Luque presentó una denuncia penal en contra de Becerra por el presunto delito de discriminación.