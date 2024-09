El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén , informó que Palacio de Gobierno ya entregó al Ministerio Público la información sobre los autos asignados a la presidenta Dina Boluarte.

En entrevista con “Punto Final”, cuestionó que la fiscalía no le haya otorgado un “plazo razonable” para entregar dicha información y que –según su punto de vista- debió ser entre 48 y 72 horas.

“Fue entregada ese mismo día antes de las 12 de la noche porque si no son capaces de ordenar el allanamiento de Palacio nuevamente. Tú haces que por un pedido fiscal de esa naturaleza se sobrecargue todo el aparato y dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer para atender en el día”, expresó, informó El Comercio.

“Que me den 48 horas, 72 horas, lo que sería un plazo razonable. Es un tema tan importante, tan brillante que necesitamos que dentro de esas 24 horas se presente. En mi opinión no lo es. Lo que no me parece razonable es el plazo. Que nos pidan toda la información que quieran, todo es transparente”, agregó.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó dicha documentación tras la difusión de un audio donde presuntamente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría tenido conocimiento sobre información de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En ese sentido, Adrianzén criticó las denuncias contra la mandataria y su entorno, enfatizando que no se trata con la misma celeridad otros casos que merecen igual o mayor importancia.

Así, el primer ministro reiteró que la fiscalía vulnera las funciones de Boluarte Zegarra al citarla a declarar en diversas investigaciones, pese a lo cual no se ha negado a asistir para brindar su testimonio.

“Yo por lo menos llamo la atención de la súbita celeridad con la que tratan estos temas. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que de una manera absolutamente inexplicable se están dirigiendo sendas acusaciones en contra de la señora presidenta y en contra del staff que la rodea a ella, y no se trata con la misma celeridad otros casos que son exactamente igual o de mayor importancia para el país”, subrayó.

“Nosotros en todo momento hemos brindado colaboración, cuantas veces ha sido citada la presidenta de la república, tantas veces ha asistido a la fiscalía, en lo que yo considero es una vulneración a sus funciones propias de presidenta de la república y por eso hemos presentado una demanda competencial. Pero eso tiene que cambiar”, sentenció.

¿Qué pidió la fiscalía?

A través de una disposición, dispuso solicitar al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, así como al secretario general de la Presidencia de la República, para que remitan información sobre la flota de vehículos destinados al uso de la Presidencia, desde enero del 2023 hasta la actualidad.

Asimismo, pidió información documentada sobre los conductores de la flota vehicular destinada al uso de la Presidencia de la República, desde enero del 2024 hasta la actualidad.

Del mismo modo, solicitó la bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados a la Presidencia de la República, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año.

También se pidió a la Secretaría General de la Presidencia de la República la relación de funcionarios y servidores que trabajan en dicha dependencia, así como sus respectivos correos institucionales.

Igualmente, solicitó a la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) un informe documentado sobre el frustrado operativo de captura del prófugo Vladimir Cerrón, desplegado en los condominios ubicados en las playas del sector de Asia, en febrero de este año.

Finalmente pidió que se oficie a la Sunarp con la finalidad de que informe en un plazo de 24 horas el nombre y/o razón social, del titular y/o propietario de los vehículos cuyos números de placas de rodaje se encuentran en el informe de vistos, entre ellos el vehículo marca Lexus, color negro, de placa EGR-844.