La situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de unos audios de las conversaciones que habría tenido con el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, se complica.

El Bloque Democrático Popular anunció que alista una moción de interpelación en su contra a raíz de estas grabaciones que lo comprometen seriamente.

“Es grave y por esa razón, junto con la congresista Ruth Luque, ya tenemos lista la (moción de) interpelación contra el ministro y justo ahora que voy a la Junta de Portavoces voy a pedir las firmas de los congresistas”, indicó esta mañana Susel Paredes en diálogo con la prensa.

Añadió que entre hoy y mañana recolectará las firmas necesarias para la presentación del documento, por lo que dijo esperar que los congresistas no se pongan de costado frente a este tema.

“El pueblo sabrá entre esta noche y mañana quiénes quieren firmar para sacar al ministro del Interior y quiénes no, porque realmente la situación de delincuencia y crimen organizado que se vive en el Perú es nunca antes vista”, cuestionó.

Al ser consultado por las declaraciones de Santiváñez, quien reiteró que la voz que aparece en las grabaciones no es la suya, Paredes dijo no creerle y cuestionó que haya tenido un cambio de versión.

“Por eso es que lo estamos interpelando, porque no le creo al ministro. Hay una cosa por el que no le creo, porque primero dijo que la voz en los audios eran de Carlos Álvarez y me parece una bajeza que un ministro involucre a un artista para decir que no es su voz. Eso sí me ha parecido una falta de respeto”, sostuvo.

En la misma línea, Luque insistió en que Santiváñez no debería permanecer en el cargo debido a que es altamente cuestionado, “con audios que comprometen además su ética y el accionar del Gobierno”.

“Este último fin de semana hemos conocido más casos de asesinatos producto de la extorsión en el sector transporte, así como el crecimiento del sicariato en todo el país. He escuchado a congresistas de diversas posturas políticas cuestionar el proceder del ministro. Esta es una oportunidad para fiscalizar, porque la vida, seguridad e integridad de los peruanos está en juego”, señaló en sus redes sociales.

El último audio de Santiváñez

Anoche, Punto Final difundió un nuevo audio que coloca a Santiváñez cada vez más en el ojo de la tormenta.

En la grabación, el ministro habría mencionado un presunto favorecimiento del gobierno de Dina Boluarte para que el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, permanezca prófugo de la justicia. Es más, sugirió que este habría utilizado un vehículo presidencial con ese propósito.

De acuerdo al audio presentado por el dominical, el ministro le habría preguntado a Izquierdo: “¿Te acuerdas de que el “cofre” de la presidenta estaba en la playa? Iba a buscar a (Vladimir) Cerrón”. El capitán respondió lo siguiente: “Hubo la voceada que estaba en la playa”.

“Fue por orden de uso (ininteligible). Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario y tenemos el correo electrónico”, habría indicado Santiváñez.

Cabe mencionar que el ‘cofre’ es como se llama en clave al vehículo oficial en el que se traslada la presidenta.

