El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra en la cuerda floja. Ayer, Punto Final difundió un nuevo audio que lo coloca cada vez más en el ojo de la tormenta.

En la grabación, el ministro habría mencionado un presunto favorecimiento del gobierno de Dina Boluarte para que el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, permanezca prófugo de la justicia. Es más, sugirió que este habría utilizado un vehículo presidencial con ese propósito.

De acuerdo al audio presentado por el dominical, el ministro le habría preguntado al capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’: “¿Te acuerdas de que el “cofre” de la presidenta estaba en la playa? Iba a buscar a (Vladimir) Cerrón”, lo que el capitán respondió: “Hubo la voceada que estaba en la playa”.

“Fue por orden de uso (ininteligible). Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario y tenemos el correo electrónico”, habría indicado Santiváñez. Cabe mencionar que el ‘cofre’ es como se llama en clave al vehículo oficial en el que se traslada la presidenta.

Un día después de conocerse este nuevo audio, el ministro volvió a negar que su voz sea la de los audios presentados por ‘Culebra’ y adelantó que no volverá a referirse sobre este tema debido a que se encuentra en investigación en sede fiscal.

“Yo ya he declarado al respecto. He negado todos los audios y eso está a disposición de mi abogado. He nombrado a mi abogado como vocero y no me voy a referir sobre ese tema porque está sujeto a una investigación a nivel fiscal. Supuestamente los audios están lacrados y nosotros vamos a esperar las pericias correspondientes para poder pronunciarnos”, indicó desde Ate.

En ese sentido, advirtió que iniciará las acciones legales del caso contra los medios de comunicación que relacionen su imagen con dichos audios.

“Mis abogados ya están haciéndose cargo de la situación. Voy a tomar acciones legales contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios. Porque fácil es decir: ‘Sospechamos que no pertenece’. Pero ponen la imagen de mi persona”, cuestionó.

Ya denunció a periodistas

Anoche, Santiváñez, anunció que ya ha interpuesto una denuncia penal contra algunos periodistas por la difusión de audios de estas grabaciones.

En entrevista con Willax TV, consideró que algunos hombres de prensa “más parecen activistas” y los acusó de utilizar su imagen “de manera indebida”, razón por la cual podría ampliar su denuncia hoy día.

“Con respecto a este tema, no había tomado (acciones), lo he hecho esta semana que ha transcurrido, he interpuesto una denuncia penal por organización criminal contra quien ha facilitado estos presuntos audios adulterados y adicionalmente contra algunos periodistas, que más parecen activistas. Es más, la voy a ampliar el día de mañana si es que utilizaban mi imagen de manera indebida”, aseveró.

El titular del Interior insistió en que es víctima de una “campaña mediática” por su gestión al frente de dicho portafolio.