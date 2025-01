Pese a los cuestionamientos que recaen sobre el Gobierno por no promulgar, hasta ahora, la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia, el Poder Ejecutivo aún hará esperar su respuesta. El jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, no precisó cuando lo harán, al ser consultado esta tarde sobre el tema.

“Le puedo asegurar que antes de esa fecha (14 de enero fecha límite ) el Poder Ejecutivo se pronunciará sobre ese proyecto de ley”, expresó, tras culminar la sesión del Consejo de Ministros.

Anteriormente el premier señaló que se recabaría toda la información proveniente de sectores concernidos para que emitan opinión y a partir de ahí, se tomará la decisión de observarla o promulgarla.

Cabe recordar que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, consideró, anteriormente que la norma es perfectible y calificó de “mentira” que la falta de dictado de la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia “limite el accionar de un fiscal”, tras señalar que si el fiscal no persigue una detención “es por flojo y no por la norma”.

“Esa es la mentira que nos están vendiendo.”, sostuvo en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Lo que dice la norma es que para solicitar una prisión preventiva tiene que ir a una audiencia judicial y anexar a la carpeta fiscal fundados elementos de convicción”, apuntó Santiváñez.

Añadió que los ministerios, entre ellos el del Interior tienen hasta el 14 de enero para presentar algún aporte sobre la ley que restablece la detención preliminar en situaciones de no flagrancia.

