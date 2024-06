El Pleno del Congreso acordó que el dictamen que impide que los condenados por asesinato y otros delitos puedan postular a cargos de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados regrese a la comisión de Constitución, al no hallar un consenso para su aprobación.

La decisión se adoptó con 90 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.

De aprobarse la propuesta, se impediría una eventual candidatura a la Presidencia de la República de Antauro Humala, quien fue sentenciado por homicidio, secuestro agravado y rebelión por el “Andahuaylazo” en el año 2005 y, en el 2022, abandonó la prisión.

Esta decisión adoptada en el Pleno generó posiciones encontradas tanto en Fuerza Popular (FP) como en Alianza para el Progreso (APP).

La legisladora de FP, Patricia Juárez, calificó como un “esfuerzo inútil” el llevar a debate y a votación en el Pleno el dictamen, al recordar que no había consenso entre las bancadas para obtener los 87 votos necesarios para su aprobación.

A su juicio, si la reforma constitucional llega a ser debatida nuevamente y es aprobada en el Pleno, podría ser revertida en el Poder Judicial, por lo que consideró que a Humala se le debe ganar en elecciones ante una eventual candidatura suya.

“Al señor (Antauro) Humala y a quien sea hay que ganarle en la cancha. Yo creo que los ciudadanos deben tener la madurez política para que no haya otra vez un Pedro Castillo, para que no haya un retroceso, como el que estamos teniendo, producto del gobierno de Castillo y de quienes han continuado en el Ejecutivo”, indicó a Canal N.

Según dijo, durante sus viajes al interior del país recibió el arrepentimiento y rechazo de quienes han votado por Castillo.

“Yo que estoy viajando, que veo, que conozco, hay mucha gente en las regiones que, al referirse al gobierno de Pedro Castillo, veo su absoluto arrepentimiento de haber confiado en esa persona”, acotó.

“El Congreso no cumplió con el país”

Por su parte, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, consideró que el Congreso no cumplió con el país, luego de que el Pleno no aprobara el referido dictamen.

“No se tuvo, quizá, la serenidad en ese momento de plantear un cuarto intermedio antes que una cuestión previa, que lo que hacía era regresar el dictamen a la comisión de Constitución. En todo caso es un tema que el Congreso debió cumplir con el país y no lo hemos hecho lamentablemente”, señaló a RPP.

El legislador también calificó de poco acotado el texto sustitutorio propuesto por el grupo de trabajo que lidera Martha Moyano, que no incluyó diversos delitos graves para limitar la participación de condenados a cargos de elección popular, como homicidio calificado.

“En este tema no se tomó la decisión correcta. Lo que propuso la Comisión de Constitución era muy poco acotado, no incluía diversos delitos y, lógicamente, esto generó el reclamo y la propuesta de otras bancadas parlamentarias. Lo más idóneo era ir en ese momento a una cuestión previa para revisar el texto y volverlo a votar. Lamentablemente se planteó una cuestión previa de retorno a la Comisión y creo que eso ya no va a permitir que se vea en esta legislatura y pasará para la siguiente, en agosto”, cuestionó.

