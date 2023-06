El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el requerimiento de la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato para incorpora a Westfield Capital y First Capital como “tercero civil responsable” en el proceso que se sigue contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Gerardo Sepúlveda por el presunto delito de lavado de activos.

De esta manera tomó en cuenta la tesis fiscal, respecto de que ambas empresas fueron utilizadas por Kuczynski y Sepúlveda para cometer dicho delito.

Las empresas Westfield Capital Limitada y First Capital Inversiones y Asesorías Limitada (ahora First Capital S.A.C) deberán asumir el pago de una eventual reparación a favor del Estado en caso de que no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, informó RPP.

Ambas compañías realizaban asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht en los proyectos de Irrigación Trasvase Olmos, de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 02 y 03, así como Vías Nuevas de Lima.

