La Junta de Portavoces del Congreso de la República priorizó los temas que serán debatidos en la sesión plenaria de este jueves 12 de marzo.

Este órgano parlamentario fue conducido por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, y se realizó en la sala Grau del Palacio Legislativo.

Entre los dictámenes priorizados por cada uno de los directivos portavoces está la segunda votación del dictamen de los proyectos de ley 10738 y 10769, que propone modificar la Ley 32251, Ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, con relación al uso del escudo de armas y del lema nacional en las monedas y billetes .

Así también el PL 12623 que plantea la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Puerto Espacial.

Además, el PL 5073 que plantea la Ley que modifica la Ley 26549, Ley de los centros educativos privados, para establecer precisiones y ampliar disposiciones para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos; el PL 10520 que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento de la orientación legal en las oficinas consulares del Perú.

De igual forma está el PL 989, que plantea la Ley que modifica la Ley 28044, Ley General de Educación para incorporar al profesional obstetra en la comunidad educativa a fin de prevenir el embarazo en adolescentes; el PL 9669 que propone la Ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, en el distrito Pomata, provincia de Chucuito, departamento de Puno; y el PL 6987, que plantea la Ley que declara de interés nacional la ejecución del programa piloto de viviendas autosostenibles en la Asociación El arca del bicentenario en el distrito de Ancón, de la provincia y departamento de Lima.

También, el PL 4406 que propone la Ley que declara el 2 de mayo como el “Día del Combate del Callao y de la Defensa de la soberanía del Perú”, y día cívico laborable a nivel nacional y día cívico no laborable compensable en la Provincia Constitucional del Callao.

Así también, el PL 9225 que plantea la Ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños (SMR) en el país, y el PL 10658 que propone la Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la Amazonía, a fin de incluir nuevos distritos de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en sus alcances.

Así mismo, el PL 7843 que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la nueva sede del hospital Marino Molina Scippa de EsSalud, ubicado en el distrito de Comas; el PL 6470 que propone la Ley que establece el registro obligatorio de toda maquinaria pesada en los registros públicos, y el PL 8488 que plantea la ley de modernización del sistema integrado de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los establecimientos farmacéuticos públicos y privados para su incorporación al Sistema Nacional de Salud, entre otros dictámenes.