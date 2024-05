El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional revisará el próximo miércoles 5 de junio, a las 3:00 p.m., un recurso interpuesto por el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien fue arrestado en la operación “Valkiria XI” el 23 de abril pasado.

Como se recuerda, el capitán PNP, está siendo acusado de alertar a Patricia Benavides y a sus colaboradores de las acciones que tomaba el equipo especial de la Diviac.

Tras su arresto, el oficial de la Policía presentó una tutela de derechos alegando una presunta afectación del derecho a la defensa, legalidad procesal, igualdad de armas, vulneración al derecho al debido proceso y no dejar que participe en las diligencias programadas.

Entre los delitos que se le atribuyen destacan: organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.

De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización criminal, dirigida por Patricia Benavides, habría utilizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para satisfacer intereses personales y obtener ganancias ilícitas a través de actividades corruptas.

Según la tesis fiscal, dicha organización también habría influido en la designación del defensor del Pueblo y habrían buscado la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.

Carta de Jorge Rodríguez

Hace unos días en el dominical Cuarto Poder, se publicó la carta del capitán PNP, Jorge Menacho, en donde cuenta detalles tras su arresto.

“Estimado Eduardo (le dice el capitán a su abogado), es lamentable que el equipo especial al cual apoyé, ahora me dé la espalda y me trate como un soplón o traidor. Como te dije, cuando el coronel Harvey Colchado me llamó para el operativo, nunca me dijo de qué trataba el caso, ni mucho menos quiénes eran los objetivos”, se lee en la carta.

Durante este extensivo relato también hace mención de la fiscal Marita Barreto, quien colabora con esta importante agrupación.

“Tal vez la fiscal Marita Barreto quiere escuchar que yo le di un dato por un tercero al Sr. Jaime Villanueva, hecho que niego categóricamente pues, como te dije, cuando el coronel Harvey Colchado me llamó para el operativo, nunca me dijo de qué trataba el caso, ni mucho menos quiénes eran los objetivos”, reafirmó.

