La congresista de Perú Libre (PL), María Agüero, se encuentra en el ojo de la tormenta. Punto Final reveló anoche que la legisladora habría recortado el 10% del salario a sus trabajadores de su despacho.

El dominical recogió el testimonio de su extrabajadora, quien la acusó de obligar a los empleados de su despacho parlamentario a entregar el 10% de sus sueldos y bonos. El dinero habría sido entregado a César de la Cruz, militante de Perú Libre y exasesor.

“Ella me dijo que el partido tiene gastos, tiene logística, y que por ende nosotros teníamos que dar una cuota del 10%, tipo una especie de diezmo”, indicó la exfuncionaria del Congreso, cuya identidad se mantiene en reserva.

LEA TAMBIÉN: PJ evaluó comparecencia con restricciones contra suspendida legisladora Cordero Jon Tay

Agüero también habría obligado a sus trabajadores a que paguen sus gastos personales. “Cada día nos sorprendía con un concepto nuevo, como el del menú, como para pagar su cuarto. Por eso no es solo el 10%. Realmente nos mochaban más del 10%, porque tenías, por ejemplo, si la llanta de su carro se pinchaba, si su carro estaba sucio, tenías que colaborar para que laven su carro, para que arreglen su llanta”, acotó.

Pese a esta grave denuncia, desde PL anunciaron su respaldo a la legisladora. En diálogo con la prensa, el vocero de dicha agrupación, Flavio Cruz, indicó que no hay una prueba que sindique que Agüero haya recibido el dinero producto de un supuesto recorte de sueldos.

Además, resaltó que su colega de bancada “tiene mucha capacidad económica”, por lo que no necesitaría recursos adicionales.

“La cuenta no es de María Agüero y parece extraño, una jugada entre compañeros porque no pasan más de cinco actores en este ruedo de supuestos préstamos y devoluciones y aportes (...) no hay un dato que diga que ella haya recibido (el dinero), porque la congresista es una persona que no tiene necesidad económica, tiene mucha capacidad económica. Ella no tendría que estar prestándose a esas cosas”, apuntó.

En ese sentido, consideró que en este caso “es normal hacer espíritu de cuerpo”, porque, según dijo, conocen a la legisladora.

Pedirán un informe a Agüero

No obstante, Cruz informó que de todas maneras hoy, por la noche, su grupo parlamentario sostendrá una reunión en la que se abordará el tema y se recibirán los descargos de la legisladora, tras lo cual se adoptará una postura oficial.

“Pareciera que fuera un tema entre trabajadores, entre compañeros de trabajo. Nosotros vamos a pedirle información concreta, real de parte de la congresista esta noche que tenemos reunión ordinaria en la bancada y a partir de allí también marcaremos una postura”, manifestó.

El legisladora también reconoció que todos los militantes de PL que hayan sido elegidos por voto popular o que ocupen cargos de confianza, según su estatuto, están sujetos a un aporte del 5% de sus remuneraciones.

“Eso es legal, es estatutario, allí no hay problema, lo hacemos con mucho cariño, identidad por nuestro partido”, aseveró, tras precisar que se pedirá información sobre los trabajadores denunciantes.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.