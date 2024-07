La bancada de Perú Libre informó la expulsión de la congresista Margot Palacios de dicho grupo parlamentario por infringir principios políticos y efectuar actos desleales.

“La Bancada de Perú Libre, mediante Resolución Nro. 005–2024–GPPL/TH, ha resuelto expulsar a la congresista Margot Palacios Huamán del Grupo Parlamentario Perú Libre, por infringir principios políticos y efectuar actos desleales”, dijo la bancada a través de un comunicado en X.

Recordemos que el mes pasado, la congresista Palacio denunció que la bancada de Perú Libre no quiso aceptar su renuncia debido a que tiene un proceso disciplinario iniciado en su contra del cual tampoco habría sido notificada.

“Están supuestamente aperturándome desde el 31 de mayo un proceso disciplinario que hasta el día de hoy no he sido notificada y, contra mi voluntad, me tienen sujeta a una bancada de la cual he manifestado que ya no quiero estar”, dijo en su momento a Canal N.

¿Por qué decidió renunciar Margot Palacios a la bancada de Perú?

La congresista Margot Palacios presentó el mes pasado su dimisión a la bancada por motivos de conciencia ya que el partido que lidera Vladimir Cerrón “se ha apartado de su programa político”.

“Había un paquete de proyectos legislativos con el cual yo, particularmente, no estaba a favor y eso es lo que me motiva como militante, como miembro de la bancada y como vocera a renunciar”, aseveró.

Entre las propuestas cuestionadas por Palacios destacan la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que cometan sus integrantes, la norma que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, entre otras.

