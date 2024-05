El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cometió un “error verbal” al declarar que el Gobierno es débil, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. El titular del MTC reiteró su posición en desacuerdo con lo expresado por Arista esta semana en una entrevista.

“ No somos un gobierno débil, creo que mi colega tuvo un exceso verbal, un error verbal , pero nosotros no solo nos sentimos como un gobierno fuerte de cara a que tenemos un diálogo permanente con las distintas fuerzas democráticas del Congreso, pues nuestra fortaleza no solo está asociada al diálogo con el Congreso, sino con las distintas acciones que hacemos en el territorio”, dijo en RPP.

El ministro de Transportes y Comunicaciones afirmó que luego de esas declaraciones a la prensa, Arista se disculpó con la presidenta Dina Boluarte y con sus colegas de Gabinete ministerial .

“Él más bien ayer justamente nos dijo que había sido un exceso verbal el que había cometido y nosotros creemos que efectivamente a veces pasa. Sí (se disculpó con la presidenta), y con todos nosotros”, comentó.

Pérez Reyes consideró que la presidenta quedó conforme con las disculpas del ministro de Economía, pero al ser consultado sobre una posible salida de Arista en el MEF señaló que la continuidad de los ministros siempre está en evaluación por parte del premier y la mandataria.

“Lo que yo puedo decir objetivamente es que ayer nos hemos reunido, él ha expresado las disculpas por haber tenido este exceso verbal y seguimos trabajando”, agregó.

Como se recuerda, las declaraciones de Arista se dieron tras ser consultado por la rebaja de la calificación crediticia del Perú por parte de S&P Global que indicaba una incertidumbre política que limita el crecimiento económico. Sobre este mismo tema, el titular del MTC sostuvo que las evaluaciones de rating crediticio son un tema que implican un deterioro que viene de antes y que se necesitan plantear reformas políticas y buscar acuerdos en temas concretos con las distintas fuerzas políticas.