Este domingo 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte brindará ante el Pleno del Congreso de la República su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias; sin embargo, aún es un misterio los temas que abordará la mandataria.

Ayer, la jefa de Estado lideró en Palacio de Gobierno la sesión semanal del Consejo de Ministros y la agenda incluyó el discurso ante el Legislativo; no obstante, no se supo mayores detalles debido a que desde el Ejecutivo no se ofreció ninguna conferencia de prensa para dar a conocer los anuncios.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, explicó que en dicha reunión se revisó a profundidad el discurso de Boluarte, el que será aprobado mañana en una nueva sesión del Consejo de Ministros.

“Se han hecho algunos ajustes. Cada sector ha aportado o complementado lo que ya estaba propuesto. La presidenta ha dado indicaciones, así que estamos afinando los últimos detalles y ella (Dina Boluarte), como la Constitución lo manda, estará el día 28 de julio en el Congreso para dar su discurso presidencial”, anotó a la prensa.

Al ser consultado por los temas que se incluirán en el mensaje, como por ejemplo, un eventual incremento del sueldo mínimo, la ministra solo atinó a señalar que “eso seguramente lo anunciará la presidenta”.

“Habrán anuncios importantes y le corresponde a ella (Dina Boluarte) como jefa máxima hacer los anuncios. No me corresponde a mi hablar sobre la materia”, dijo tras precisar que busca evitar ‘spoilear’ el mensaje.

Según dijo, en el discurso de la presidenta “se hará una rendición de cuentas de los compromisos asumidos, así como se hará una serie de anuncios que serán importantes para el futuro del país”.

Los 10 ejes de la política general del Gobierno

En la víspera, el premier Gustavo Adrianzén indicó que el mensaje a la Nación del 28 de julio se centrará en los diez ejes de la Política General de Gobierno, que detallan las líneas de acción prioritarias para el actual mandato.

“Sobre la base de estos diez ejes (de la Política General de Gobierno) mostraremos cómo los hemos cumplido en relación con el mensaje anterior y qué es lo que nosotros tenemos previsto hacer en el siguiente año de gestión”, indicó a TV Perú.

Asimismo, descartó que se vayan a realizar cambios en el Gabinete Ministerial. Esto, al ser consultado por la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.