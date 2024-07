Gestión conversó con parlamentarios de varios grupos políticos, y un tema que no pasó desapercibido fue el de seguridad ciudadana, seguido de ponerle énfasis al sector salud, economía e infraestructura, pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía.

Los parlamentarios también señalaron que la jefa de Estado debería hacer un mea culpa durante su discurso presidencial para brindar un ambiente de confianza en la población.

Gladys Echaíz - Alianza para el Progreso

Para la congresista, es crucial que la presidenta brinde un mensaje de tranquilidad. Según la funcionaria, existe un ambiente de incertidumbre y desconcierto, por lo que considera importante que se aborden las políticas internas y medidas preventivas para evitar conflictos sociales.

“Estamos en un momento de convocatorias a marchas, por lo que es relevante que en el mensaje de la presidenta se demuestre mucha transparencia. Es necesario calmar a la población para evitar más conflictos internos . Lo demás puede ser materia de un proyecto político, pero lo que la población espera es una demostración de actos y comportamientos que generen confianza”, expresó.

“Es necesario transmitir serenidad para seguir trabajando y demostrar que algo se puede lograr en el poco tiempo que le queda en el poder. Puede sonar reiterativo, pero la transparencia de la mandataria será fundamental para seguir avanzando ”, agregó.

Guido Bellido - Perú Bicentenario

Un punto importante que Dina Boluarte no puede dejar de lado es el aspecto económico. El parlamentario expresó que la jefa de Estado deberá implementar medidas para seguir atrayendo la inversión privada, con el fin de potenciar la economía peruana.

Otro tema considerable para el integrante de Perú Bicentenario, es la seguridad ciudadana y la mano dura que se debería poner a la delincuencia extranjera.

“Es importante que la señora Boluarte plantee acciones para el crecimiento económico y que presente los programas que nos ayudarán a mejorar las cifras. Esto deberá estar acompañado de los presupuestos necesarios para esos propósitos ”, indicó.

“El tema de seguridad ciudadana es importante y requiere varios elementos. Si no se asigna un presupuesto serio para combatir la delincuencia, no se puede avanzar. La lucha contra la inseguridad necesita un presupuesto adecuado como voluntad política, y por lo que vemos, parece que no está orientado a ello”, añadió.

Antes de culminar, el congresista sostuvo que, para combatir la delincuencia, es necesario ajustar la normativa para que toda persona que es sorprendida en flagrancia delictiva sea sentenciada de inmediato, en lugar de recibir prisión preventiva.

Ilich López - Acción Popular

El parlamentario de Acción Popular también se unió al pedido de priorizar las acciones contra la inseguridad ciudadana, ya que considera que es uno de los problemas más graves de la sociedad.

Además, señaló que el tema del agua en el país es fundamental, especialmente porque miles de peruanos carecen de este servicio esencial.

“La presidenta debe enfocarse primero en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia en el Perú, ya que estos problemas están generando graves dificultades e impactando directamente en las inversiones futuras del país. Un país inseguro es inestable para atraer inversiones, especialmente cuando estamos cerca de la Cumbre de la APEC, a la que asistirán importantes representantes de la economía mundial”, acotó.

“Otro tema que no puede dejarse de lado es el del agua. Considero que la gestión de la ministra Pérez de Cuéllar ha causado mucho daño a este sector. La falta de liderazgo en el sector Vivienda y en la presidencia ha perjudicado gravemente al país. Son temas específicos, concretos y puntuales, y es necesario conocer las acciones rápidas que se van a tomar y, sobre todo, cuánto se va a invertir, porque estos temas son fundamentales para el crecimiento económico”, manifestó.

Fernando Rospigliosi - Fuerza Popular

Para el legislador, el tema de la economía debería ser una prioridad para la mandataria. Señaló que es necesario presentar proyectos a corto plazo que ayuden a cerrar las brechas de pobreza e informalidad en el Perú.

“No vamos a negar que el problema de la inseguridad ciudadana preocupa a los peruanos, pero el problema de la economía sigue siendo grave. A pesar de las últimas cifras alentadoras, la pobreza sigue aumentando y la informalidad sigue creciendo. Por eso, la señora Boluarte deberá presentar acciones rápidas para reducir estas cifras ”, dijo.

“Otro punto que se debería tratar con urgencia es la infraestructura. Vemos lo que está pasando en la carretera Los Libertadores (Ayacucho), y eso es un problema cotidiano. Tampoco se puede dejar de lado los sectores de salud y educación, ya que en esos ámbitos también hay numerosos problemas”, añadió.

Carlos Zeballos - Podemos Perú

Para el parlamentario Zeballos, que la presidenta Dina Boluarte haga un mea culpa durante su mensaje a la Nación será vital para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en sus autoridades.

“Primero, su mensaje debe estar enfocado en hacer un mea culpa. Lo que está ocurriendo en el país es producto de los cuestionamientos que se le han hecho a la presidenta, y por eso se están convocando marchas en diferentes partes del país. Tenemos grandes proyectos que están abandonados y un Estado que ha engañado a la población. Por eso, se deben centrar en los temas que se van a abordar a corto plazo”, precisó.

“El tema de infraestructura es esencial para continuar con el desarrollo de la nación. Esto generará nuevos empleos, reactivará la economía y, sobre todo, permitirá que los inversionistas privados confíen en el país. Por eso, es necesario que la presidenta entregue un discurso a la Nación enfocado en los planes a realizar, más que en simples promesas”, expresó.

¿Qué espera la población en el mensaje a la Nación de Dina Boluarte?

Karla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, conversó con nuestro medio y analizó los puntos más importantes que se deberían abordar en este mensaje a la Nación. Sin embargo, manifestó que, en comparación con otros escenarios, la población no espera con grandes expectativas este pronunciamiento.

“En esta oportunidad, el mensaje de la Nación no será tan esperado por la población. La falta de confianza en el gobierno, especialmente debido a la baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte, hace que lo que se diga no sea muy creíble. Mientras no se perciba una misión clara por parte del Ejecutivo, los anuncios no tendrán un impacto significativo”, dijo.

“Basándose en el Poder Ejecutivo, sería importante que se anuncien algunos cambios en algunas carteras ministeriales porque lamentablemente no estamos viendo los resultados esperados. Durante el discurso se debería presentar algunas metas obtenidas para tratar de balancear un poco la situación, pero probablemente vayamos a escuchar anuncios de cosas por hacer, de promesas por cumplir, pero no de los logros”, sostuvo.

Para la especialista, un problema evidente en este gobierno es la falta de ejecución del gasto y la inversión pública. “El Midis ha desarrollado solo el 2.7% de sus recursos de inversión pública a mitad de año, y si cuestionamos a los municipios, veremos que no han llegado ni al 5%. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejecutado solo el 4% de sus recursos, sin contar la gran demanda de los peruanos para adquirir sus pasaportes”, enfatizó.

Adicionalmente, precisó que en el sector interior se puede visualizar un 14.9% atendiendo a la inseguridad ciudadana, es poco para la alta demanda de inseguridad y en el caso del Ministerio de Cultura, solo tiene un 18.7%.

Hacer y no prometer

Karla Gaviño expresó que lo que necesita la población son ideas concretas que permitan el desarrollo del país, especialmente considerando que muchos proyectos se han quedado a la mitad y la insatisfacción se siente en todos los rincones del Perú.

“Tenemos temas pendientes relacionados con el agua potable, la situación de los drenajes para evitar problemas con las lluvias cuando las obras de infraestructura. También hay asuntos en salud, educación, pesca y transportes”, dijo.

“Lamentablemente, el Gobierno se encuentra en una situación en la que, por donde miremos, hay puntos que deben ser abordados de otra manera. No se debe esperar un discurso que solo hable de forma certera, sino que es crucial enfrentar los problemas públicos antes de hacer promesas ”, insistió.

