El vacado expresidente Pedro Castillo tomó la palabra durante la audiencia de apelación por los 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Durante su intervención Castillo dijo que “ jamás” cometió el delito de rebelión. “No me he levantado en armas ni he llamado a nadie para que lo haga. Si debo decir que quien se levantó en armas fue el actual Gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y 200 heridos”, manifestó.

Luego el exmandatario, a quien se le imputa una serie de delitos, señaló que la actual prisión preventiva en su contra es injusta y solo ha servido para polarizar al país. “Todo lo que se hace en contra mía no es más que una venganza política”, añadió.

“Yo no he cometido delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el actual Congreso de la República y otras instituciones para armas un plan sobre la caída de mi Gobierno”, anotó.

El Poder Judicial hoy evaluó la solicitud de la defensa de Castillo para revocar la medida de prisión preventiva en su contra para variarla por comparecencia con restricciones.

El expresidente apeló la decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien le impuso la medida cautelar por 18 meses en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

El juez César San Martín, manifestó que resolverá de inmediato, previo debate y votación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

LEA MÁS: Informe recomienda denunciar a Pedro Castillo por delitos de organización criminal

¿Incomunicado?

Durante la audiencia Castillo dijo que no ha tenido acceso a un número telefónico para ponerse en contacto con su familia.

“Solicito que se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia”, exhorto.

Sin embargo, El Comercio informó que desde la sede de la Dinoes el exmandatario ha podido realizar llamadas a voluntad a diversas personas a través del celular del coronel PNP Wilson Sánchez Sánchez. A esto se suma que desde que fue detenido y hasta la fecha ha podido publicar en su cuenta de Twitter mensajes y cartas escritas a mano.

Aníbal Torres

Mientras tanto, la fiscal suprema adjunta Silvia Sack Ramos pidió al juez San Martín que se revoque la comparecencia con restricciones de Aníbal Torres para que continúe con el proceso con prisión preventiva.

En esa línea consideró que sufrir de diabetes no debe considerarse en este caso, ya que es una enfermedad que se puede tratar en el centro penal. informó RPP .

LEA MÁS: Cinco competencias laborales que demandarán las empresas al contratar en el 2023