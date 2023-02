El Sexto Juzgado Constitucional de Lima del Poder Judicial (PJ), a cargo de Gisela Haydee Ocaña Chalco, rechazó el hábeas corpus que se presentó a favor del vacado expresidente Pedro Castillo, la cual buscaba anular la prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado fallido que dio en diciembre pasado.

Mediante una resolución, la magistrada declaró improcedente el habeas corpus, que también buscaba beneficiar al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“Declarar improcedente la hábeas corpus promovida por la Federación Nacional de Abogados del Perú, representado por Gregorio Parco Alarcón a favor de José Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez, contra el juez Juan Carlos Checkley, jueces supremos penales del Corte Suprema del Perú, César San Martín, Manuel Luján Tupez, Carmen Altabas Kajatt, Eramos Coaguila Chávez y Norma Carbajal Chávez, por presunto atentanto contra su libertad individual”, se lee en el documento.

LEA TAMBIÉN: Las sanciones que podrían recibir Avanza País y RP por un uso indebido de los fondos públicos

La petición realizada por la Federación Nacional de Abogados del Perú también solicitaba que se restituya la condición de presidente de la República a Castillo Terrones, se anule todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan a su condición de jefe de Estado, además de ratificar la disolución del Congreso.

Frente ello, la Procuraduría del Poder Judicial indicó que no se han detectado vulneración del debido proceso y que se ha procedido con la prisión preventiva luego de determinarse que hay la existencia de una sospecha fuerte como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión y conspiración.

Respecto al no levantamiento de inmunidad, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución y el 89 del reglamento del Parlamento, la Procuraduría explicó que se aplica solo en caso de delitos clandestinos y no flagrante. Por tanto, concluyó que no se incumplió la norma.

En relación a la vacancia por incapacidad moral permanente, sostuvo que se aprobó con 101 votos en el Poder Legislativo cuando solo hacen falta 87 para darle luz verde a su aplicación.