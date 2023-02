“Los resultados de este informe son globales, pero están bastante alineados con la dinámica y problemática de lo que vemos en el Perú”, sostiene Silvana Cárdenas, directora Latam de Right Management Talent Solutions, es una de las firmas de ManpowerGroup.

Según la experta, una de las tendencias tiene que ver con los cambios demográficos que ha habido recientemente. “La Generación Z o Centennials se ha posicionado en el mercado laboral. Ellos ponen las normas ahora”, dice Cárdenas. De hecho, ella indica que este grupo etario fue el que sacó del mercado a muchos profesionales que no estaban digitalizados, como los Baby Boomers o incluso algunos de la Generación X.

“Ellos son quienes van a acelerar los cambios en las organizaciones. Muchos de ellos se mueven menos por salario y más por los beneficios como trabajar menos horas y teletrabajo. Si la empresa no quiere darles una oportunidad, pueden perder un gran talento”, explica.

Esto debería hacer que los especialistas de recursos humanos se adapten de forma acelerada a los requerimientos de estos profesionales y sean creativos al momento de atraer y retener talento.

“Muchas empresas peruanas estamos preparadas para satisfacer estas demandas. Pero si la organización no lo ve, se va a quedar sin talento. El Z se pregunta qué tanto se preocupa el empleador por él o ella. Esto ha hecho que el rol sea no solo atender la productividad del colaborador, sino su emocionalidad, su entorno de trabajo y su familia”, detalla.

Título, géneros y tecnología

Otra tendencia que ya se vive a nivel global es que las empresas se cuestionen sobre la necesidad o no de un título universitario. “Como todo es tan cambiante, lo que aprendiste hace dos años en la universidad ya no sirve. Además, a raíz de la pandemia, mucha gente no ha terminado sus estudios, pero ha desarrollado mayores competencias para tomar un trabajo”, argumenta Cárdenas.

Sin embargo, esta es una de las tendencias que se ve menos en nuestro país. “Aquí sigue siendo importante buscar la formación profesional”, precisa.

En el tema de género, las mujeres quieren horarios de oficina más flexibles, incluidos menos días en la oficina, según el estudio. “Existe un agotamiento laboral y quienes más lo hemos sufrido somos las mujeres, que tenemos más roles en la casa”, señala. Cárdenas expresa que las trabajadoras se sienten más productivas asistiendo a la oficina, pero no cuando las presionan a ir. “El trabajo presencial mejora la capacidad de contacto, de sociabilidad y, además, el estar cerca ha demostrado que estas personas son más promovidas”.

Por último, una tendencia tiene que ver con la forma cómo vemos la tecnología, que pasa por un momento en que ser humano y dispositivos vuelven a amistarse. “Mucha gente cree que la tecnología ha eliminado puestos de trabajo, pero por sí sola no va a llevar a una organización a ganar. Juntos podemos alcanzar los resultados en menor tiempo”.

