Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo , informó que volverá a solicitar al Congreso la pensión vitalicia para su patrocinado. Esto luego de que e l Parlamento otorgó dicho beneficios al expresidente Alberto Fujimori.

De hecho, Ayala criticó dicha decisión del congreso: “Acá el parlamento está parcializado”. Indicó que en el caso de Pedro Castillo y el de Alberto Fujimori no se ha medido con la misma vara porque también le correspondería esa pensión al exmandatario oriundo de Cajamarca, tomando en cuenta los criterios usados por el Congreso.

“Es lamentable que se hayan emitido dos resoluciones diferentes. En el caso de Pedro Castillo no existe ninguna sentencia en su contra y en el caso de Alberto Fujimori sí existe una sentencia donde es condenado por delito de lesa humanidad. El fundamento que en estos momentos tiene el Congreso es que la ley vulnera la presunción de inocencia, pero entonces, por qué no se obtuvo el mismo criterio para denegar la pensión al presidente Pedro Castillo , quien se encuentra en ese supuesto porque, si bien es cierto, él fue acusado, no tiene ninguna sentencia” , dijo en diálogo con RPP.

Por esta razón, Ayala volverá a solicitar la pensión para su patrocinado.“Lo que vamos a hacer ahora es pedir nuevamente la solicitud de pensión adjuntando esta jurisprudencia administrativa que viene a ser la resolución de Alberto Fujimori”, afirmó.

Recordemos que en mayo de este año, el Congreso negó la pensión vitalicia a Castillo argumentando que dicho beneficio se suspende si el Parlamento ha formulado acusación constitucional.

Salhuana explica por qué se rechazó la pensión para Pedro Castillo

El congresista de Alianza Para el Progreso. Eduardo Salhuana explicó por qué al expresidente Pedro Castillo se le negó este recurso que también había solicitado. “En caso del presidente Castillo, estamos hablando de una acusación constitucional actual y en trámite (...) En el caso del señor Alberto Fujimori estamos hablando de acusaciones constitucionales de hace más de 20 años”, dijo el presidente del Congreso.

Hasta la fecha son los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski quienes reciben actualmente pensiones del Congreso, mientras que exmandatarios como Manuel Merino, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra no gozan de este beneficio debido a diferentes razones legales y constitucionales.