Pedro Castillo asegura sigue “resistiendo” a lo que considera una “farsa judicial y persecución política”. El expresidente utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para negar que ha levantado su huelga de hambre, como informó la sala que lleva a cabo su juicio oral.

“Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!”, escribió.

Descompensación

El miércoles Pedro Castillo no acudió a la audiencia de juicio oral en su contra por el delito de rebelión. Según informó la sala, habría sufrido una descompensación y fue trasladado a un centro hospitalario de emergencia. Pese a ello el juicio continuó.

Durante la audiencia del día siguiente, el jueves 13 de marzo, un testigo narró como Castillo Terrones había pedido al comandante general PNP titular, Raúl Alfaro, cerrar el congreso y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Pedro Castillo estuvo en constante revisión durante dos días. Se informó que estaba estable y sin signos de deshidratación.

Alta de Pedro Castillo

Posterior a ello, el viernes 14 de marzo, la sala expuso el informe presentado por el medico cirujano que lo revisó, dando cuenta que su estado era estable y que había levantado su huelga de hambre. Estaba ingiriendo una dieta blanda, se informó.

Asimismo, el Ministerio Público presentó el informe que también hizo de manera particular un médico legislta de la institución, dónde se determinó que su estado de salud era clínicamente estable. No obstante, se negó nuevamente a participar de la audiencia.

Pedro Castillo afronta un juicio por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando brindó un mensaje a la Nación y pretendió disolver el Congreso y capturar las instituciones. Pese a que el golpe fue fallido, el exmandatario afronta una prisión preventiva hasta conocer una posible sentencia o absolución.