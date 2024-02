El abogado Eduardo Pachas presentó su renuncia como abogado defensor del expresidente Pedro Castillo en el caso relacionado con el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Esta dimisión se produce después de que el letrado Luis Walter Medrano Girón fuera presentado como nueva defensa del exmandatario, el pasado 31 de enero, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno”, escribió a través de sus redes sociales.

Según Eduardo Pachas, Yoni Vásquez está dispuesto a declarar ante fiscalía por vuelo en avión presidencial. (Foto: Archivo GEC)

A solicitud de Castillo, el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió el 5 de febrero pasado que se reconozca al abogado Luis Walter Medrano Girón como su defensor legal en el proceso penal por los supuestos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Cambios inesperados

Eduardo Pachas contó a Infobae que visitó el Penal Barbadillo para buscar una explicación por parte del ex jefe de Estado Pedro Castillo. Según informó el abogado, la reunión tuvo lugar el pasado miércoles 7 de diciembre.

Ahí le comunicó que la estrategia de la defensa ya estaba definida y que el cambio en la defensa se está dando en medio del plazo de 10 días que ha dado el juez supremo Checkley para que se formulen observaciones a la acusación de la Fiscalía.

Además de conversar con el exmandatario, Eduardo Pachas también sostuvo una conversación con el exministro de Trabajo, Iber Maraví, quien es cercano al exmandatario.

Pedro Castillo

El abogado reconoce que hubo constantes disputas con Maraví respecto a la dirección de la defensa legal de Castillo. Sin embargo, afirma que no tiene aspiraciones políticas y que su labor se limita estrictamente al ámbito jurídico. Por otro lado, señala que el exministro parece estar interesado únicamente en buscar nuevos comicios.

Cabe mencionar que con esta designación, el exjefe de Estado suma al menos 25 abogados en su historial desde el 7 de diciembre del 2022, en sus procesos ante el Poder Judicial, el Congreso y el Tribunal Constitucional, además de como voceros mediáticos.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.