La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, sostuvo que el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado “caso Rolex” no constituye un blindaje político, sino una aplicación estricta del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Como se sabe, este viernes la Comisión Permanente del Congreso decidió cerra la investigación contra la mandataria por el “caso Rolex”. Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, se aprobó dejar sin efecto la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien la acusaba de presunto cohecho pasivo

“La presidenta de la República de acuerdo al artículo 117, solamente puede ser acusada por 4 casos que todos conocemos, que no son una investigación por algún tipo de dádivas que podría haber recibido como es el caso Rolex (...) No es un blindaje” , dijo la congresista a Cuentas Claras, de Canal N.

“El marco constitucional te señala exactamente cuáles son las causales para acusar a la presidenta. El Caso Rolex no es una causal para acusar a la presidenta de la República, y el Congreso lo que hace es archivar una acusación porque no se enmarca dentro de la Constitución. No entiendo dónde estaría el blindaje”, añadió.

Si bien reconoció que ningún funcionario público debe aceptar obsequios, advirtió que cualquier investigación de fondo sobre este caso deberá esperar hasta que la mandataria concluya su mandato.

Parlamentaria Patricia Juárez afirmó que el Caso Rolex no es una causal para acusar a la presidenta de la República. (Foto: Presidencia)

Por otro lado, Juárez cuestionó la pertinencia del reciente planteamiento para incrementar la remuneración presidencial.

“Creo que no es el mejor momento para que la presidenta pretenda duplicar el sueldo, considerando que no tiene la aceptación de la ciudadanía. Por lo menos sus asesores le hubieran dicho que no es el momento para presentar este pedido, porque el aumento de sueldo siempre va relacionado con algún logro o éxito que hayas obtenido en tus labores, y creo que no es el caso”, sostuvo.

En cuanto a las versiones que señalan una supuesta injerencia de Fuerza Popular en la designación del primer ministro Eduardo Arana y su Gabinete Ministerial, la legisladora descartó cualquier vínculo o coordinación con el Ejecutivo.

“Nunca hubo ninguna llamada, pregunta, consentimiento de parte de Fuerza Popular, fue una decisión total del Ejecutivo. Nosotros queremos que el país funcione. ¿Si le daremos el voto de confianza al gabinete Arana? No lo sabemos. Tenemos que escuchar al premier su planteamiento y tomaremos la decisión”, sentenció.