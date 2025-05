Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que no tiene relevancia legal si las cirugías a las que fue sometida la mandataria fueron con fines estéticos o médicos. En su defensa, lo central es determinar si estas intervenciones afectaron su capacidad de ejercer el cargo, lo que, afirma, no sucedió.

“Que haya sido una operación estética o por una razón respiratoria, es irrelevante. Lo relevante para el Ministerio Público es si cualquiera de estos dos escenarios, haya generado consecuencias en la función de la presidenta o haya abandonado el cargo (…) Según la historia clínica reconstruida y el testimonio del doctor Mario Cabani, no hubo descanso médico que se le haya otorgado y que la inhabilite de ejercer funciones” , dijo el abogado a Cuentas Claras, de Canal N.

El abogado sostuvo que, en el marco de la investigación fiscal, los elementos clave deberían ser los tres decretos supremos que presuntamente no fueron firmados por la jefa de Estado. “Si el resultado es que esos 3 decretos supremos no corresponden a la firma de la presidenta, ahí estaría el daño al servicio” , sostuvo.

Juan Carlos Portugal, el abogado de Dina Boluarte, asegura que la presidenta no abandonó sus funciones durante su cirugía y que no existió certificado médico que la inhabilitara. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Frente a las versiones que indican que permaneció internada más días de los admitidos por ella en su mensaje a la nación, Portugal remarcó que “ni Cabani ni otro médico emitieron descanso médico alguno. No lo vieron necesario” .

Respecto a la historia clínica que no se encuentra en poder de la clínica Cabani, el abogado señaló que no fue sustraída por Boluarte. “Fue Patricia Muriano quien, por iniciativa propia, pidió una copia para conocer qué medicamentos se estaban prescribiendo. Ninguno de los dos —ni Muriano ni Cabani— afirma que hubo una sustracción”, indicó.

Uno de los puntos más cuestionados ha sido el no pago de la cirugía. Portugal alegó que fue el propio médico quien ofreció realizarla de forma gratuita. “Cabani le dijo a la presidenta que el acto médico era gratuito. Que para él era prestigioso como profesional haber operado a la presidenta y que no le cobra sino hasta 500 días después. Según él, Muriano le dijo que la presidenta no tenía solvencia económica. Era presidenta, había sido ministra...”, cuestionó.