El Poder Judicial (PJ) rechazó la demanda de amparo presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides , en el que se pedía dejar sin efecto el proceso disciplinario inmediato que le inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , por ser señalada como líder de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. En ese sentido, todavía seguirá sometida a dicho proceso disciplinario.

El juez constitucional de Lima Jorge Luis Ramirez “declaró la nulidad de todo lo actuado y concluido el proceso” tras aceptar una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa que presentó la Procuraduría Publica de la Junta Nacional de Justicia.

La defensa legal de la JNJ argumentó en su recurso que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó su demanda de amparo sin haber cumplido con agotar la vía previa del procedimiento disciplinario que se encuentra en trámite dentro de esta institución “pretendiendo la nulidad de un acto administrativo que no ha tenido cuestionamiento alguno dentro del procedimiento”.

Dicho argumento fue acogido por el juez constitucional Ramírez Niño de Guzmán, quien, además, precisó en su resolución emitida el último 5 de marzo, que “la demandante no demostró en autos que el transcurrir por la vía administrativa previa resultará perjudical para la protección de los derechos que considera afectados, pues no solo basta con enunciar la existencia de alguno de estos supuestos sino acreditar tales incidencias con lo que no se advierte necesidad de tutela urgente propia del proceso de amparo”.

El magistrado remarcó que “habiéndose estimado la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa no es posible pronunciarse sobre el fondo del asunto”.

Patricia Benavides está siendo investigada por liderar presuntamente una organización criminal dentro del Ministerio del Interior en donde varias figuras de la política nacional estaría involucrada. Foto: gob.pe

Benavides pedía que se anule el procedimiento en su contra

Patricia Benavides demandaba a través de este amparo que se declare “inaplicable y sin efecto jurídico” la resolución en la que se ordena que se le inicie un procedimiento disciplinario inmediato que originó su suspensión en el cargo de fiscal suprema titular por el plazo de seis meses.

La exfiscal de la Nación sostuvo que los miembros de la Junta Nacional de Justicia ostentan un perjuicio personal, lo que se evidencia en su conducta desplegada en el ejercicio de sus atribuciones contra su persona, por lo que se pretende llevar a cabo un proceso ante “un órgano decisorio carente de imparcialidad”.

¿Qué se le acusa a la Patricia Benavides?

Patricia Benavides está siendo investigada por liderar presuntamente una organización criminal dentro del Ministerio del Interior en donde varias figuras de la política nacional estaría involucrada.

La tesis policial-fiscal indica que presuntamente esta red criminal habría utilizado el poder constitucional relacionado con el monopolio de la persecución penal en su propio favor, ejerciendo una influencia indebida en las decisiones de los congresistas para lograr la destitución de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.