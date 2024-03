La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó que se le anule la investigación en su contra por liderar una presunta organización criminal, durante una audiencia. Además, aseguró que no se corre de la justicia, pero exige un debido proceso.

Frente al Poder Judicial, la extitular del Ministerio Público mencionó que no le teme a una decisión judicial y exhortó al juez supremo, Juan Carlos Checkley, que se lleve a cabo una “investigación seria”.

“No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos”, dijo.

“A pesar de las críticas políticas, las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo siguen vigentes porque como Fiscal de la Nación respeté escrupulosamente sus derechos constitucionales. He respetado siempre los derechos de los investigados y de las víctimas, pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político o ideológico, que si no son apartados, manchan y oscurecen la función fiscal”, agregó.

Patricia Benavides sería ‘Vane 2′

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, reconoció que tiene agendada el contacto de la exfiscal como ‘Vane 2′, luego de que Jaime Villanueva asegurara que este era el sobrenombre de la exfuncionaria del MP cuando realizaba presuntas actividades ilícitas.

“En mi teléfono tengo identificada a la doctora como Vane 2 (...) Entonces, le puse así por no poner su nombre. Eso es mi teléfono (...) Llama la atención, pero son licencias que uno se puede poner para no emplear el nombre propio de una persona (...) Pero, ¿por qué le voy a poner un apodo distinto? Mejor le pongo lo que aparece”, comentó para Canal N.

LEA TAMBIÉN: La CIDH realizará mañana audiencia para evaluar crisis en el Ministerio Público