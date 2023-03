Ayer, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.

En la indagación también están incluidos el empresario Henry Shimabukuro y el expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva tras el fallido golpe de Estado de diciembre pasado.

En conferencia de prensa, el premier Alberto Otárola recalcó que la actitud de la presidenta será de “absoluta colaboración con la justicia”, tras conocerse esta apertura de investigación en su contra.

“(Dina) Boluarte siempre se ha puesto a disposición de las autoridades. En una de la carpetas fiscales, ella ha presentado todos sus ingresos desde el año 2007, en consecuencia, lo que hará ella es responder conforme la obliga la Constitución y las normas sobre el avocamiento de las autoridades”, indicó tras precisar que esperarán los resultados de la investigación y a ello se remitirán.

El titular de la PCM consideró que la mejor manera de enfrentar esta indagación es conociéndose la verdad, por lo que destacó la postura asumida por Boluarte, de saludar el inicio de indagación en su contra.

“La señora presidenta ha saludado la decisión del Ministerio Público de abrir esta investigación porque se conocerá la verdad, y la verdad no es otra que la permanente situación de un grupo de personas que han dejado el Gobierno y que están conspirando contra la democracia y el estado de derecho”, cuestionó tras precisar que desde el Ejecutivo se darán todas las facilidades y apoyo a la Fiscalía para que haga su trabajo.

Otárola también añadió que el Consejo de Ministros le brindó su respaldo total a la jefa de Estado frente a esta investigación.

“La presidenta no tiene qué demostrar que es íntegra, es una persona que no solamente tiene los altos estándares de integridad, sino también (esta denuncia) responde a la necesidad de desestabilizar al Gobierno, pero que entendemos es una respuesta de quienes no han podido avanzar en sus objetivos de soliviantar la democracia”, apuntó.

