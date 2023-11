La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Nieves Limachi, expresó su confianza en la inocencia de su colega de bancada Guillermo Bermejo, quien es investigado por la Fiscalía en el marco del caso “Los Operadores de la Reconstrucción”.

Según contó a radio Exitosa, cuando salieron a la luz las versiones de los colaboradores eficaces que lo vinculaban con esta organización criminal, Bermejo aseguró al grupo parlamentario que no tenía relación con esos supuestos pagos ilícitos.

Es más, añadió que el legislador intentó renunciar a la bancada, pero fue convencido por los demás miembros del bloque para que no lo hiciera.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía allana vivienda y oficina del congresista Guillermo Bermejo

“Incluso, Bermejo (dijo) que si consideran puedo dar un paso al costado de la bancada. Le hemos dicho que no es conveniente, que se esclarezcan los hechos. Simplemente que la Fiscalía haga su trabajo y finalmente eso quedó establecido”, anotó.

Limachi aseguró que confía en la palabra de Bermejo, de quien resaltó que se ha allanado a las investigaciones y las diligencias en su casa y oficina.

“Así es (creo en su palabra) y que la Fiscalía haga su trabajo y que con esto no se siga alargando más. No solo su caso, sino muchos más casos y no solo de congresistas, sino también con otros en el Ejecutivo. Que hagan su trabajo, esperemos en un corto plazo, porque cada vez van pidiendo extensiones y los colaboradores eficaces dicen muchas cosas pero la prueba concreta hasta la fecha no se da en muchos casos”, aseveró.

Cabe recordar que la Comisión de Ética volverá a votar el informe de calificación que recomendaba mandar al archivo la denuncia contra Bermejo por sus presuntos vínculos con “Los operadores de la reconstrucción”.

Guillermo Bermejo es investigado por la Fiscalía en el marco del caso 'Los operadores de la reconstrucción'.

¿De qué se le acusa a Bermejo?

A fines de agosto pasado, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra de Bermejo en el marco del caso “Los Operadores de la Reconstrucción”.

Al parlamentario se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado, una semana después de que un colaborador eficaz lo vinculase con supuestos cobros de sobornos en dicho caso.

De acuerdo al testimonio que brindó este informante, el acuerdo ilegal al que se llegó entre los asesores de Bermejo, Yul Valdivia y Jaime Jara, y el exalcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), Fernando Ipanaqué, consistió en que se pagaría el 2% de los montos de los contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

LEA TAMBIÉN: Bermejo acusa persecución política en su contra tras revelación de colaborador eficaz

“Jaime Jara comentó a Yul Valdivia que la forma en que se repartirían ese 2% sería 1,5% para Guillermo Bermejo y 0,5% para Jara y Valdivia”, se lee en el documento al que accedió el diario El Comercio.

Es más, el colaborador narró que en agosto del año pasado Valdivia llamó a Bermejo para indicarle que estaba fuera de su casa. El motivo del encuentro era la recepción de S/40,000 producto de la coordinación con Ipanaqué.

“Al salir (Bermejo) de su casa, Yul Valdivia le hace entrega del sobre de manila con los S/40.000, teniendo como respuesta de parte del congresista: ‘No seas pendejo, compa, el ‘Chato’ Jara es el encargado’, en referencia a que el dinero debía ser entregado a Jaime Jara (asesor del parlamentario)”, se lee en el texto.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.