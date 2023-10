La situación del congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, se encuentra en el limbo. El informe final de la comisión de Ética que recomendaba archivar la denuncia en su contra por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Operadores de la Reconstrucción” se volverá a votar en la próxima sesión.

En la primera votación del documento, realizada esta tarde, el número de abstenciones superó a los votos a favor y en contra.

El informe en mención fue respaldado por 4 legisladores (Kira Alcarraz, Ruth Luque, Jorge Marticorena y Diego Bazán, quien preside el grupo de trabajo), mientras que otros 5 congresistas (Rosangella Barbarán, Nelcy Heidinger, David Jiménez, Juan Carlos Lizarzaburu y Margot Palacios) lo rechazaron.

Un total de 6 legisladores (Esdras Medina, Javier Padilla, Álex Paredes, Cheryl Trigozo, Héctor Valer y Elías Varas) se abstuvieron.

Ante esta situación, Bazán decidió que el informe final sea nuevamente votado en la próxima sesión; es decir, el próximo lunes 6 de noviembre.

De acuerdo con el diario Perú 21, el expediente concluye que Bermejo no ha cometido infracción alguna del Código de Ética Parlamentaria. Esto, a pesar de que la comisión reconoce que los hechos imputados en su contra “resultan de gravedad y menoscaban la imagen que debe tener un parlamentario”.

Bazán justificó el pedido para archivar el caso de Bermejo al señalar que la comisión no cuenta con las herramientas para encontrar responsabilidad en el legislador, que viene siendo investigado en el Ministerio Público.

A su juicio, no pretenden “blindar absolutamente a nadie” y que solo están actuando frente a la imposibilidad de seguir con el proceso.

“Nosotros hemos sido claros desde la comisión y acá no se trata de blindar absolutamente a nadie. Lo que sí es claro es que nosotros no tenemos las capacidades que tiene el Ministerio Público para determinar una responsabilidad y somos claros: si hay casos que están definitivamente en investigación y nosotros no contamos con las herramientas para encontrar responsabilidad, nosotros no vamos a ir más allá”, dijo más temprano en diálogo con la prensa.

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, justificó el pedido para archivar el caso que involucra a Guillermo Bermejo. (Foto: Congreso)

¿De qué se le acusa a Guillermo Bermejo?

A fines de agosto pasado, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra de Bermejo en el marco del caso “Los Operadores de la Reconstrucción”.

Al parlamentario se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado, una semana después de que un colaborador eficaz lo vinculase con supuestos cobros de sobornos en dicho caso.

De acuerdo al testimonio que brindó este informante, el acuerdo ilegal al que se llegó entre los asesores de Bermejo, Yul Valdivia y Jaime Jara, y el exalcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), Fernando Ipanaqué, consistió en que se pagaría el 2% de los montos de los contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Jaime Jara comentó a Yul Valdivia que la forma en que se repartirían ese 2% sería 1,5% para Guillermo Bermejo y 0,5% para Jara y Valdivia”, se lee en el documento al que accedió el diario El Comercio.

Es más, el colaborador narró que en agosto del año pasado Valdivia llamó a Bermejo para indicarle que estaba fuera de su casa. El motivo del encuentro era la recepción de S/40,000 producto de la coordinación con Ipanaqué.

“Al salir (Bermejo) de su casa, Yul Valdivia le hace entrega del sobre de manila con los S/40.000, teniendo como respuesta de parte del congresista: ‘No seas pendejo, compa, el ‘Chato’ Jara es el encargado’, en referencia a que el dinero debía ser entregado a Jaime Jara (asesor del parlamentario)”, se lee en el texto.