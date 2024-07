Desde que se dio inicio a la venta de kits de revocatoria de autoridades regionales y municipales, el pasado 3 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha declarado procedentes un total de 370 solicitudes para intentar revocar a autoridades de 23 regiones.

Luego de adquirir un kit electoral, el promotor debe recolectar las firmas del 25% de los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral de la circunscripción de la autoridad que se pretende revocar. El siguiente paso es solicitar a la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la verificación de las firmas recolectadas.

El siguiente trámite es presentar la solicitud de revocatoria ante la ONPE, acompañada de la “constancia del proceso de verificación de firmas de adherentes” y del “acta de etapa de verificación automática y semiautomática” emitidas por el Reniec.

De acuerdo a los plazos, la fecha límite para verificar las firmas ante Reniec vence el 11 de octubre y la presentación de las solicitudes ante la ONPE vence el 21 de noviembre. “Las solicitudes de revocatoria presentadas serán resueltas en un plazo no mayor de 30 días calendario. En caso de ser denegada, procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución”, explicó el organismo electoral.

Según el cronograma aprobado para este proceso, la consulta popular de revocatoria se realizará el 8 de junio del 2025.

Solicitud de revocatoria

La ONPE indicó que, hasta el momento, las regiones de Tumbes y Madre de Dios no registran solicitudes para la revocatoria de sus autoridades.

“También figuran 20 solicitudes contra las autoridades regionales de Lima, Áncash (2), Ayacucho (2) y Arequipa (3), Callao, Cusco (2), Ica, Junín, La Libertad (2), Lambayeque, Huancavelica, Piura (2) y Puno (2). Los pedidos referidos al ámbito provincial son 54 y, al ámbito distrital, 296″, precisó.

En el caso de Lima, hay tres solicitudes de revocatoria contra el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y contra los alcaldes de los distritos de Ate, Chorrillos, Lurín, Surquillo, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ancón, Carabayllo, La Victoria, Miraflores, Punta Hermosa, San Bartolo.