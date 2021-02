Luego de un año y medio, el juez Richard Concepción Carhuancho concluyó el control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros procesados por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht.

En la parte final de la audiencia, el magistrado anunció que dentro del plazo procesal dará a conocer por escrito si admite o rechaza todo lo ofrecido por las partes involucradas (testigos, declaraciones, pruebas).

“Mi despacho se va a reservar y va a emitir la resolución atendiendo la complejidad de este caso, lo va a resolver por gabinete y se va a notificar a todas las partes sobre la admisión o rechazo de todos los medios probatorio ofrecidos por las partes”, señaló.

“Ya hemos concluido con todo, solamente la emisión de la resolución sobre la admisión o rechazo de los documentos, la puesta en conocimiento a todos los sujetos procesales acerca de esto y luego el tema concerniente a la emisión del auto de enjuiciamiento para su remisión al juzgado que corresponda”, añadió el juez.

Magistrado señala que, una vez notificada su decisión, emitirá el auto de enjuiciamiento, que será remitido al juzgado que corresponde. https://t.co/bPWxNbpKde — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 17, 2021

Cabe indicar que la etapa de control de acusación se inició en agosto del 2019, cuando el fiscal Germán Juárez Atoche presentó formalmente la acusación contra el líder del Partido Nacionalista.

El fiscal solicitó 20 años de prisión para Humala Tasso y 26 años y medio para Heredia Alarcón por el delito de lavado de activos por los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011, respectivamente.

El 15 de diciembre del 2016, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró ante el fiscal Hamilton Castro que la constructora le entregó un aporte económico de US$3 millones al Partido Nacionalista para la campaña de Ollanta Humala del 2011, en la que ganó la presidencia.

Poco más de un año después, en febrero del 2018, Barata afirmó ante la fiscalía que Nadine Heredia le solicitó que le entregara el dinero personalmente.

“[A Nadine Heredia personalmente le entregué] US$2 millones aproximadamente. […] [En] armadas de 300, de 350, 400, 200 [mil dólares]. Dependiendo de la prisa y de la disponibilidad en que el señor Hilberto Silva [jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas] me hacía llegar los recursos”, declaró.

En el caso de los aportes de Venezuela, tras el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia, se reveló que ella recibió, entre junio del 2006 y mayo del 2009, un total de US$215 mil que justificó a través de contratos de trabajo simulados.

Las empresas a las que asesoró fueron Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano “The Daily Journal”. Eduardo Sobenes, ex gerente de Apoyo Total, confirmó que firmó esos contratos para Heredia. “Era un contrato simulado. O sea, ellos depositaban la plata y nosotros le pagamos la factura descontando los impuestos”, declaró al programa “Panorama”.

Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Humala, también lo confirmó ante el Congreso en el 2015. “En general, se trató de contratos simulados, Centros Capilares, etc. [...] A mí solo me mandaron a avisar que no me preocupase y tanto es así que nunca fui citado”, declaró.