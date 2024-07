La congresista de Renovación Popular (RP) , Norma Yarrow , solicitó al premier Gustavo Adrianzén modificar la Resolución Ministerial que no considera a los muros de contención como un indicador válido para la medición de la brecha de infraestructura que pueda tener una determinada jurisdicción a nivel nacional.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación, debido a que, hasta la fecha la Presidencia del Consejo de Ministros, sigue excluyendo a los muros de contención, como un indicador de brechas de infraestructura, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 367-2022-PCM, decisión que perjudica directamente a los pobladores de los diferentes Asentamientos Humanos del país”, sostiene la parlamentaria.

De la misma forma, la legisladora de RP remarcó que “la construcción de muros de contención brinda seguridad ante el riesgo de deslizamiento de tierras en las zonas más vulnerables del país”.

“Los muros de contención se constituyen como uno de los principales requisitos para los trámites de formalización y titulación de propiedad, y así poder acceder a servicios básicos como agua y alcantarillado, mejorando la calidad de vida de los pobladores”, agregó.

En ese sentido, “al amparo del artículo 69° del Reglamento del Congreso de la República, solicito con carácter de urgente remitir un informe que contenga los criterios técnicos adoptados por la PCM para no considerar a los de muros de contención, como un indicador de brechas de infraestructura”.

Los efectos de no tener muros de contención en los AA. HH.

La congresista Norma Yarrow indicó que dicha resolución afecta los proceso de formalización y titulación de propiedad a los pobladores de los Asentamientos Humanos (AA.HH.)

“Las acciones que viene realizando su despacho para la modificación de la citada Resolución, la cual perjudica los procesos de formalización y titulación de propiedad, y acceso a servicios básicos, además de poner en riesgo la vida e integridad de los pobladores de las zonas más vulnerables”, enfatizó Yarrow Lumbreras.

“Es increíble que el gobierno central no entienda que sin muros de contención los AA.HH. no podrán tener acceso a agua, desagüe, titulación, etc. El Ejecutivo no tiene en cuenta que más del 40 por ciento de peruanos, viven en condiciones muy humildes. Es inadmisible esta falta de empatía con la gente más vulnerable”, concluyó.

