Un reportaje periodístico de Cuarto Poder, emitido este domingo 2 de junio, documentó nuevos testimonios y pruebas que demostrarían la presunta participación de la presidenta Dina Boluarte y su hermano, Nicanor Boluarte, en la manipulación de funcionarios públicos para promover su partido político, Ciudadanos por el Perú.

Anteriormente, ya se habían presentado seguimientos, chats, declaraciones y documentos que involucraban al hermano de la mandataria en el ofrecimiento de prefecturas a cambio de firmas para la inscripción del partido.

Sin embargo, hasta el momento, no se había registrado un testimonio que acuse directamente a Nicanor Boluarte como la persona que ofrecía cargos públicos a cambio de beneficiar a su hermana.

Dustin Coello, profesor universitario y ex presidente del Frente de Defensa de Lambayeque, contó a Cuarto Poder que una noche de febrero del 2023, “un viejo conocido lo llamó por teléfono para hacerle una tentadora propuesta”.

“Nos dice que había la posibilidad de asumir el cargo de prefecto regional. Y que unos amigos del gobierno querían conversar conmigo”, refirió.

La persona que lo contactó fue Denis Lisa, un antropólogo chiclayano y viejo amigo de Nicanor Boluarte. Dustin Coello asegura que a los pocos días de la llamada, fue citado en una urbanización alejada del centro de Chiclayo, un barrio poco transitado en donde funciona el Hotel Solec Business.

Reunión secreta en Chiclayo

La reunión fue el sábado 18 de febrero del 2023. Coello cuenta que allí estaban Alberto Moreno, otro viejo amigo íntimo de Nicanor y ahora presidente del partido político que los hermanos Boluarte impulsan.

Según la versión del profesor chiclayano, Moreno dijo que venían de parte del Gobierno a buscar nuevos líderes políticos.

“ Él (Moreno) habla de una prefectura decía que los jóvenes los nuevos líderes debíamos asumir la prefectura regional y que por eso ellos habían ido de parte de la presidenta y de parte del gobierno”, comentó.

El segundo hombre que habría estado en dicha reunión, según Coello, fue Martín Carbajal, íntimo amigo de la familia presidencial y en ese momento, alto dirigente de Ciudadanos por el Perú. Era encargado de la organización política en la zona sur del país.

De acuerdo con el testimonio de Dustin Coello, Carbajal fue quien dijo que la presidenta estaría llegando en las próximas semanas y quería que tenga un cálido recibimiento y el respaldo social.

“Nosotros le dijimos que sí que sí podíamos apoyarlos, pero que queríamos hablar con ella para presentarle nuestras propuestas. El señor Martín dijo que sí que iba a llegar al gobierno regional y ahí podían hablar con ella”, indicó.

La tercera persona presente en dicha reunión secreta habría sido el hermano de la mandataria. Según Coello, el propio Nicanor Boluarte le aseguró que sería prefecto de Lambayeque.

“Dijo que había que seguir los procedimientos, que esto no debería demorar más de un mes (...) Entonces, nosotros nos sorprendimos porque sabemos que esas cosas toman su proceso. Él dijo que en menos de un mes, pero que por favor hay que apoyar a la presidenta en su llegada a Lambayeque” , indicó.

Incluso, Boluarte le habría dicho al profesor que una mujer lo llamaría pronto en nombre del Ministerio del Interior para agilizar los trámites y concretar su designación como prefecto.

Se trataría de Krislly Hellen Garragate Ochoa, funcionaria de la Dirección General de Gobierno Interior, entidad estatal que pertenece al Ministerio del Interior encargada de asignar a los prefectos de todo el país.

Y así ocurrió, ella llamó a Coello para iniciar los trámites de su nombramiento como prefecto. “ Me volvió a llamar y me dijo: necesito su CV documentado. Le envié mi CV documentado y ella me dijo: Bueno ahora sí hay que esperar que salga la resolución en El Peruano para que ustedes asuman el cargo” contó Coello.

LEA TAMBIÉN: Santiváñez anuncia revisión de nombramientos de subprefectos militantes del partido de Boluarte

Reunión de prefectos en Lima

Cómo lo anunció Martín Carbajal, Dina Boluarte llegó a la región Lambayeque el 24 de febrero del 2023, pero Dustin Coello y su colectivo no lograron reunirse con ella.

Ese hecho empezó a resquebrajar la relación. Durante todo el mes de marzo, el profesor siguió esperando la resolución que formalizaría su designación como prefecto, pero no hubo noticias hasta el 11 de abril, cuando Alberto Moreno lo llamó para invitarlo a una reunión de prefectos en Lima.

El 29 de abril del año pasado, Dustin Coello llegó a Lima para la ansiada reunión de prefectos. Dicha cita sería sería en La Casona de los Cóndores, en Chosica.

“Habían representantes de Pucallpa, Huancavelica, Piura, Trujillo, Iquitos, Amazonas. Todos eran perfectos”, señaló.

En ese momento, Dustin Coello se da cuenta que la reunión no era para hablar de prefecturas, como le habían dicho. Detalló que Nicanor Boluarte se sentó en medio del salón y delante de los prefectos abre una computadora, mostró un documento en excel en el proyector y empezó a preguntar, uno por uno, a cada prefecto, cuantas firmas podían conseguir en su región para inscribir su partido.

Ante ello, los representantes de diversas regiones empezaron a apuntarse y a comprometerse con los votos. Incluso, Nicanor habría alegado que la presidenta tenía conocimiento de ello y que no la defraudaran.

La relación entre Dustin Coello y el equipo de Nicanor Boluarte terminó ese mismo día. El profesor chiclayano señaló que a la salida del evento le dieron cerca de 3,000 fichas para la afiliación del partido, las cuales dejó en el bus de regreso.