El cirujano de la jefa de Estado, Mario Cabani, contó todas las intervenciones que se realizó Dina Boluarte. ¿Qué pasó el 28 de junio del 2023 en el quirófano de su clínica estética?

Cabani dijo a Cuarto Poder que “la verdad es una sola, y que basta de especulaciones”.

El jueves, el médico y gerente general de la clínica de rejuvenecimiento fue llamado a rendir su testimonio. Esta vez ya no había una restricción legal para callar.

“Ella se realizó, en primer lugar, la cirugía de nariz: una rinoplastia, con semptún plastia. La parte de rinoplastia estética, se corrigió el sentum y a la vez los cornetes”, contó.

Otra cirugía fue en los párpados inferiores, “se llama blefaroplastia inferior transconjuntival”.

Una tercera cirugía fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro. “Finalmente se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento”.

Cabani detalló que todas fueron estéticas a excepción de la funcional que fue la septum plastia, realizada por un otorrinolaringólogo.

Precisó también que Boluarte firmó todas las autorizaciones y consentimientos. “Todas las intervenciones se realizaron en un solo momento”.

Respecto a la anestesia, el médico indicó que se realizó una sedación endovenosa pero también se le coloca anestesia local.

“En general queda sedada la paciente, relajada y sedada, o sea puede responder a estímulos verbales intermedio o a reflejos y puede hacer algún tipo de respuesta simple, sencilla”.

Al ser consultado Cabani si estos procedimientos se equiparan a una curación de muela, este respondió que la curación de muela es una anestesia local, “el dentista saca una jeringa la prepara la inyecta no le pone electrocardiograma, pulsoxímetro, no le pone para medir la presión no está por una vía endovenosa por si baja la presión. Por si pasa una emergencia , no está el anestesiólogo ahí. En un consultorio de dentista no hay un cardiólogo al lado”.

“No es una cirugía menor, que dure tan poco como sacar una muela, ni cinco muelas, ni diez muelas”.

Presidenta Dina Boluarte

¿Cómo llegó Boluarte al consultorio de Cabani?

A mediados del 2023 la jefa de Estado buscó los servicios de la clínica Cabani. De acuerdo con el cirujano, “la idea de ella era que le corrija la parte funcional, que respire bien. Pero, a la vez que le haga unos pequeños retoquitos. Probablemente - acudió a ests clínica - por la condición que tenemos nosotros que no tenemos muchos problemas con los pacientes y que no tenemos ningún fallecido hasta ahora. Me imagino que ha sido por eso, más allá no puedo saber el motivo”.

Contó además que no se hablaron de favores ni atenciones gratuitas. Según el médico, la clínica emitió una boleta por la cirugía. Pero, el pago nunca llegó.

“Habíamos acordado un pago previo, inicialmente, se cobró ese valor, se hizo una boleta de venta. Se hizo a nombre de su asistente, pero finalmente, aparentemente nunca pagó. Nos hemos dado cuenta después que se tuvo que anular el cobro y quedó pendiente ese pago”.

“Hemos tenido que solicitar el pago y a través de unas cartas notariales nos ha pagado el total de la cirugía. (¿Y pagó?) - Sí, ya pagó el total de la cirugía", detalló.

La operación - en los feriados de San Pedro y San Pablo - inició a las 9:15 pm y duró 2 horas con 25 minutos.

“Hicimos una consulta previa a las 8. En la consulta se evaluó qué tenía que hacerse, se tomó la decisión de qué cirugías realizarse. Ella, lo fundamental, era su parte respiratoria. Aprovechando la cirugía respiratoria aprovechó otras cirugías más simple sencillas para mí, muy sencillas que podrían ayudar a su mejor imagen como mujer y como presidenta a la vez”, dijo.