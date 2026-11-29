El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, pidió a la ciudadanía no pasar con vehículos sobre las mangueras que evacúan el agua en la urbanización Ignacio Merino, en la ciudad de Piura. Estas acciones generarían daños y retrasarían la respuesta gubernamental ante las inundaciones.

Durante la supervisión de los trabajos, el ministro precisó que se instalaron dos kilómetros de mangueras para llevar el agua acumulada al río Piura. Sin embargo, indicó que el paso de vehículos las rompe y obliga a apagar los motores de las transvasadoras, lo que interrumpe temporalmente las operaciones.

El funcionario indicó que reemplazar una manguera dañada toma entre 2 y 3 horas, y el bombeo se suspende todo ese tiempo. Dentro de este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos personas por dañarlas al circular sobre ellas.

“Seamos un poco más empáticos con todas las personas que están en esta área y que están sufriendo esta inundación”, expresó Vinelli.

El ministro exhortó además a no cruzar las zonas inundadas, evitando así poner en riesgo la vida de las personas y dificultar el trabajo de los equipos de rescate.

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Según el funcionario, cuando baje el agua acumulada, se fumigará y se evacuará el agua que aún quede en las viviendas afectadas.

Como parte de los trabajos ante la emergencia, Vinelli y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, fueron al asentamiento humano El Indio, en Castilla. Ahí se dispuso a instalar dos motobombas de seis pulgadas y abastecer el combustible necesario para acelerar la evacuación del agua.